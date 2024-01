„Wäre super schön“: HSVH-Star Dani Baijens arbeitet am EM-Heimspiel in Hamburg

Einen deutschen Pass hat er bekanntlich nicht. Und doch will der niederländische Nationalspieler Dani Baijens die Handball-EM unbedingt für sich zu einem Heim-Turnier machen. Dafür muss er mit der Oranje-Auswahl die Hauptrunde erreichen – die sein Team in Hamburg bestreiten würde, seiner Wahl-Heimat, in „seiner“ Halle.

Der erste Schritt ist gemacht. Die Niederländer sind mit einem ungefährdeten 34:29-Sieg über Außenseiter Georgien in die EM gestartet – angeführt von Baijens. Der Rückraum-Turbo vom HSV Hamburg war mit sechs Toren bester Schütze. „Unser Auftakt ist gelungen, auch wenn wir höher hätten gewinnen können“, sagt Baijens nach dem ersten Spiel in Gruppe E in Mannheim zur MOPO.

Baijens will mit Niederlande in Hauptrunde nach Hamburg

Mit einem weiteren Sieg an diesem Samstag gegen Bosnien-Herzegowina (18 Uhr) können Baijens und Co. schon das Ticket für die Hauptrunden-Gruppe II lösen, die in der Hamburger Barclays Arena ausgespielt wird. Baijens kennt die Halle durch viele Partien mit dem HSVH in- und auswendig. Vier Spiele stünden für ihn und sein Team im „Wohnzimmer“ an.

„Ich habe mega viel Bock, in Hamburg zu spielen. Das wäre super schön“, sagt der 25-Jährige. „Nicht nur, weil ich die Arena, die Kabinen und auch die Stadt gut kenne, sondern weil meine Familie einfach kommen und bei mir in der Wohnung schlafen könnte.“ An spielfreien Tagen könnte er als Tourguide seinen Oranje-Teamkollegen „ein bisschen was von Hamburg zeigen“.

Handball-EM: Schweden ist Favorit in der Baijens-Gruppe

Auch wenn Baijens noch im Konjunktiv spricht: Alles andere als die Qualifikation wäre eine Überraschung und herbe Enttäuschung für die aufstrebenden Niederländer, EM-Zehnter 2022. Favorit in der Gruppe E ist Medaillen-Anwärter Schweden, auf den Baijens und seine Mannen im Vorrundenfinale am Montag (20.30 Uhr) treffen. „Das wird schwer. Das ist eine Weltklasse-Truppe. Aber da wollen wir uns zeigen.“

In der Hauptrunde käme es aller Wahrscheinlichkeit nach unter anderem zu Duellen mit Topfavorit Dänemark und den starken Norwegern. „Wir haben einfach richtig Bock und freuen uns auf jedes Spiel bei dieser EM“, sagt Baijens und gibt sich kämpferisch: „Wir können es vielen Topmannschaften schwer machen.“