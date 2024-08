Erstmals von Adidas: Hamburgs Handballer zeigen ihre neuen Trikots

Das sind die neuen Trikots für die Bundesliga-Saison 2024/25: Der Handball Sport-Verein Hamburg spielt auch in seiner ersten Spielzeit in Adidas zu Hause in rot und weiß und auswärts in komplett weißer Spielkleidung. Am Freitag kommt das Heimtrikot erstmals zum Einsatz.

Der Handball Sport Verein Hamburg wird in der kommenden Saison erstmals in Adidas-Trikots auflaufen. Ermöglicht wird dies durch die neue Partnerschaft mit dem Ausrüster WePlayHandball.

Erstmaliger Einsatz beim Heide-Cup

Beide Shirts sind vollständig in den Vereinsfarben gestaltet: Das Heimtrikot besticht durch feine weiße diagonale Linien auf rotem Hintergrund, mit blauen Adidas-Streifen auf den Schultern und der Brust. Das weiße Auswärtstrikot ist mit roten Diagonalstreifen versehen, während die Adidas-Logos ebenfalls in Blau gehalten sind. Die Torhüter werden in dieser Saison in grünen und gelben Trikots den Hamburger Kasten hüten.

Bereits am Freitag werden die neuen Trikots beim Heide-Cup in Schneverdingen erstmals von der Bundesliga-Mannschaft des HSVH getragen. Im Spiel gegen den schwedischen Klub IK Sävehof wird das rote Heimtrikot Premiere feiern.

Das Duell beginnt um 15:30 Uhr, und Sprungwurf.tv überträgt die Partie sowie alle weiteren Spiele des Heide-Cups live auf Twitch (www.twitch.tv/sprungwurftv;). An den kommenden Turniertagen wird dann auch das weiße Auswärtstrikot zum ersten Mal eingesetzt.

Die neuen Trikots sind ab sofort im neuen Online-Shop des Vereins erhältlich. Für Erwachsene kosten die Trikots 69,95 Euro, für Kinder 59,95 Euro.