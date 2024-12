Handballer erst in Wandsbek, dann auf Fuerteventura – aber ein Duo wird fehlen

Januar ist Turnierzeit im Handball: Anfang 2025 steht die Weltmeisterschaft in Kroatien, Dänemark und Norwegen an. Zoran Ilic (Ungarn) und Torwart Mohamed El-Tayar (Ägypten) sind die beiden Teilnehmer aus den Reihen des HSVH. Der Rest des Kaders hat erst mal frei.

Festtagsstimmung herrschte bei den Hamburger Handballern schon vor Weihnachten. Zum Abschied von Torwart-Legende Johannes „Jogi“ Bitter gab’s im letzten Heimspiel des Jahres ein starkes 32:32 gegen Flensburg, kurz darauf verlängerte Rückraumspieler Dominik Axmann seinen Vertrag bis 2027.

Nach dem Spiel in Eisenach am zweiten Weihnachtsfeiertag (17.30 Uhr/live bei Dyn) geht es für die Handballer in den Winterurlaub. Nach dem Beinahe-Lizenzentzug im Sommer mitsamt wochenlangem Zittern um die Zukunft eine schwer ersehnte Pause.

Handballer testen gegen die HG Barmbek

Am 14. Januar treffen sich die HSVH-Akteure – außer Ilic und El-Tayar – zum Trainingsstart in Hamburg wieder. Am 22. Januar wird der Stand der Vorbereitung mit einem Testspiel gegen die HG Barmbek in der Sporthalle Wandsbek überprüft.

Das könnte Sie auch interessieren: 150 Millionen für zwei NFL-Spiele! Greift Netflix bald auch nach der Bundesliga?

Drei Tage später bricht das Team zu einem einwöchigen Trainingslager ins Playitas Resort nach Fuerteventura auf. Eine Woche nach dem WM-Finale in Oslo geht es dann am 9. Februar in der Bundesliga gegen die Rhein-Neckar Löwen weiter.