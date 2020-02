Handball-Hammer perfekt!: Martin Schwalb ist neuer Trainer der Rhein-Neckar Löwen

Hamburgs Zweitliga-Handballer müssen ohne ihren Vize-Präsidenten und ihr prominentestes Gesicht auskommen! Martin Schwalb wechselt zum kriselnden Bundesligisten und zweimaligen Deutschen Meister Rhein-Neckar Löwen - als Trainer! Der 56-Jährige wird die Nachfolge des gefeuerten Kristján Andrésson antreten. Das haben beide Vereine jetzt offiziell bestätigt.

Bislang war Schwalb noch in Diensten das Handball Sport Verein Hamburg als Vize-Präsident und Sportdirektor tätig. Zudem arbeitete er als TV-Experte für den Bezahlsender Sky. Sein Amt beim HSVH lässt er nun ruhen.

Schwalb lässt Amt in Hamburg ruhen - Löwen-Debüt am Mittwoch

Auf MOPO-Nachfrage sagt Schwalb noch am Dienstagvormittag: „Kein Kommentar.“ Doch jetzt ist klar: Bereits am Mittwoch wird er in der Mannheimer GBG Halle beim EHF-Cup-Duell mit dem spanischen Vertreter Liberbank Cuenca (Anwurf 19.30 Uhr) auf der Bank sitzen! Vor dem Spiel wird der neue Coach offiziell vorgestellt.

„Der Handball in Hamburg ist und bleibt ein absolutes Herzensprojekt für mich, das ich natürlich weiter ganz eng verfolgen werden, auch wenn der volle Fokus jetzt erstmal bei den Rhein-Neckar Löwen liegt“, erklärte Schwalb, der zu seinem neuen Job gegenüber dem SID sagte: „Das ist eine sehr reizvolle Aufgabe, auf die ich mich riesig freue. Ich spüre eine große Energie und Motivation, das alles wieder erleben zu dürfen. Das Feuer brennt nach wie vor.“

Martin Schwalb zu den Löwen: Das passt!

Martin Schwalb, Vize-Präsident des Handball Sport Verein Hamburg, früherer Meistertrainer des HSV Handball. WITTERS Foto:

Die Lösung macht Sinn: Schwalb ist erfahren, die Arbeit mit Stars gewöhnt, kennt die Liga durch seine Experten-Tätigkeit und war sofort für einen Trainer-Job verfügbar.

Nach MOPO-Informationen haben die auf Tabellenplatz sechs abgestürzten „Löwen“ nicht nur einen Feuerwehrmann bis Saisonende gesucht, sondern einen Coach für mindestens noch eine weitere Saison. Über die Vertragslaufzeit haben die Vereine zunächst keine Angaben gemacht. Der Kontrakt soll aber dem Vernehmen nach bis 2021 laufen.

Rhein-Neckar Löwen: Leih-Gebühr an den HSVH?

Möglich: Der finanziell derzeit klamme HSVH könnte auf einer Leih-Gebühr für Schwalb, der mittlerweile fest in Hamburg verwurzelt ist, bestehen und so die Kassen auffüllen.

Zuletzt wurde Stamm-Torwart Aron Edvardsson vorzeitig an Liga-Konkurrent Bietigheim abgegeben - im Tausch kam Keeper Jonas Maier. Ein Deal, der den Verein finanziell entlastet.

Martin Schwalb: Als Trainer Meister, Pokalsieger, Champions-League Sieger

Schwalb arbeitete zuletzt vor sechs Jahren als Trainer. Von 2005 bis 2014 war der gebürtige Stuttgarter als Coach (und zwischenzeitlich Präsident) des Vorgängervereins HSV Handball tätig, wurde mit dem Klub Meister (2011), Pokalsieger (2006 und 2010) und Champions-League-Sieger (2013).

Seit 2016 war Schwalb, der 2014 einen Herzinfarkt erlitten hatte, Vize-Präsident beim Nachfolge-Verein HSV Hamburg. Jetzt ist seine Rückkehr auf die Trainerbank perfekt. Nach 2104 Tagen!

Schwalb weg! So geht es in Hamburg weiter

Bis zu Schwalbs Wiedereinstieg beim HSVH führen Präsident Marc Evermann, Schatzmeister Stephan Harzer und Sven Hielscher sowie Geschäftsführer Sebastian Frecke die Geschäfte des Vereins.

Evermann erklärte: „Martin hat immer gesagt, dass ihn ein hochwertiger Trainerposten nochmal reizen würde und deshalb freuen wir uns natürlich sehr für ihn, dass er diese Chance bekommt und sich noch einmal als Trainer in der Bundesliga beweisen kann. Wir verlieren für die Zeit seines Vertrags bei den Löwen einige sportliche Kompetenz, werden dafür im Team und unserem Netzwerk aber adäquate Lösungen finden. Außerdem werden wir weiterhin mit ihm in Kontakt sein und intensive Gespräche über die Weiterentwicklung unseres Vereins führen.“