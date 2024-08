So richtig kommen sie noch nicht zur Ruhe bei Hamburgs Handballern. Gerade erst hatte der Handball Sport Verein Hamburg vor dem Schiedsgericht seine Bundesliga-Lizenz in letzter Sekunde gerettet, nachdem eine Investoren-Überweisung verspätet eingegangen war und die Handball-Bundesliga (HBL) dadurch die Zahlungsfähigkeit des Klubs infrage gestellt hatte. Nun steht in der Vereinsführung ein großes Beben bevor – im Präsidium sind zahlreiche personelle Neubesetzungen geplant. Dabei spielt wohl auch Torhüter-Riese Jogi Bitter (41) in den Zukunftsplanungen eine entscheidende Rolle.