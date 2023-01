Klasse Leistung, Klasse (fast) gesichert! Mit einem bärenstarken 34:28 (18:16)-Sieg bei den Rhein-Neckar Löwen haben Hamburgs Handballer zwei unerwartete Punkte geholt und können mit einem Heimsieg am Sonntag gegen den Tabellenvorletzten Balingen den Verbleib in der Bundesliga schon so gut wie perfekt machen.

Klasse Leistung, Klasse (fast) gesichert! Mit einem bärenstarken 34:28 (18:16)-Sieg bei den Rhein-Neckar Löwen haben Hamburgs Handballer zwei unerwartete Punkte geholt und können mit einem Heimsieg am Sonntag gegen den Tabellenvorletzten Balingen den Verbleib in der Bundesliga schon so gut wie perfekt machen.

Der Jubel bei den Hamburgern nach der Schlusssirene in der SAP Arena kannte keine Grenzen. Vier Tage nach der bitteren 24:33-Heim-Klatsche gegen Leipzig zeigte sich der Aufsteiger von seiner besten Seite – und ließ den zuletzt formstarken Löwen, die zuletzt gegen Flensburg einen Punkt geholt hatten, keine Chance.

HSV Hamburg siegt bei den Rhein-Neckar Löwen deutlich

Starke Abwehr, ein starker Keeper Johannes Bitter (14 Paraden) dahinter und ein unwiderstehlich aufspielender Angriff. Der Auftritt des HSVH vor 3220 Zuschauern in Mannheim war spitze!

„Heute war mal wieder ein anderes Gesicht von uns”, freute sich Spielmacher Leif Tissier und Kreisläufer und Kapitän Niklas Weller bilanzierte stolz: „Wir haben ein überragendes Spiel gemacht und die geforderte Reaktion gezeigt.“

Niklas Weller bescheinigt HSV ein „überragendes Spiel“ gegen die Löwen

Nur in den Anfangsminuten lag die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen in Rückstand, ging in der 8. Spielminute erstmals in Führung und zog den favorisierten Löwen zwischenzeitlich auf 12:7 (21.) davon. Auch wenn die Gastgeber vor der Pause verkürzen und zu Beginn der zweiten Halbzeit sogar ausgleichen konnten (18:18/ 32.), ließ sich der HSVH nicht beirren und legte wieder einen Gang zu, steuerte über 24:20 (40.), 28:24 (50.) und 32:26 (56.) einem überzeugenden, souveränen und am Ende ungefährdeten Sieg entgegen.

Für die Hamburger war es bereits der zweite Coup gegen die Löwen. Schon im Hinspiel hatte der Liga-Neuling sensationell und auch sensationell deutlich mit 32:27 triumphiert – es war der historische erste Sieg für den HSVH in der Bundesliga.

Johannes Bitter: HSV Hamburg will gegen Balingen nachlegen

22 Punkte haben die Hamburger nun auf dem Konto. Niemand zweifelt daran, dass der Klassenerhalt gelingt. Dennoch wollen sie sich darauf nicht ausruhen, sondern gegen Balingen nachlegen. „Wir wollen am Sonntag vor unseren eigenen Fans die zwei Punkte holen, darum geht es jetzt“, betont Bitter.

Direkt nach dem Spiel traten die Hamburger die rund 550 Kilometer lange Heimreise per Nightliner-Bus an – in dem auf den Sieg angestoßen wurde.

Tore HSVH: Mortensen (9/5), Weller (5), Tissier (5), Forstbauer (5), Axmann (3), Andersen (3), Bauer (2), Schimmelbauer (1), Valiullin (1)