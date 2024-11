Hamburgs Handballer treffen in Gummersbach auf alten Bekannten

Nicht allein der Punktgewinn gegen Spitzenteam Hannover-Burgdorf hatte Hamburgs Trainer Torsten Jansen gefreut. Es war vor allem die Art, wie seine Mannschaft beim 32:32 aufgetreten war. „Das Wie hat mich überzeugt“, hatte der HSVH-Coach nach dem umjubelten Remis in der Vorwoche gesagt – und gefordert, genau daran am Sonntag in Gummersbach (16.30 uhr, Dyn live)anzuknüpfen.

Im schweren Auswärtsspiel beim VfL, der seit sechs Bundesliga-Partien ohne Niederlage ist, kommt es auch zum Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Linksaußen Kentin Mahé (33) lief von 2013 bis 2015 für den damaligen HSV Hamburg auf und spielt seit Sommer nun in Gummersbach.

Das könnte Sie auch interessieren: Irrer Krimi! Hamburgs Handballer stoppen Überflieger aus Hannover

„Ich selbst hatte eine sehr schöne Zeit in Hamburg und habe auf und neben dem Platz sehr, sehr viel gelernt“, blickt Mahé zurück, weiß aber auch: „Sie sind wirklich überhaupt nicht zu unterschätzen, denn sie sind auf allen Positionen sehr torgefährlich. Deswegen gehen wir mit vollem Fokus in das Spiel.“