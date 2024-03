Hamburgs Handballer starten in brisanten Saison-Endspurt

Für Hamburgs Handballer ertönt an diesem Samstag der Startschuss für den Saison-Endspurt in der Bundesliga – und der könnte durchaus noch brisant werden. Schließlich trifft der HSVH im Abstiegskampf noch auf nahezu alle direkten Konkurrenten, in den letzten sechs Saisonspielen ab Ende April geht’s noch gegen alle vier letztplatzierten Teams in der Tabelle.

Zunächst aber läutet die HSG Wetzlar den Endspurt ein, die zwar bis auf Platz zehn vorgerückt ist, mit einer Niederlage gegen den HSVH aber plötzlich wieder mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt wäre. „Die Liga ist so verrückt“, sagte Dani Baijens nach Hamburgs zwei Siegen in Folge vor der Länderspielpause mit Blick auf die Schlussphase der Saison. „Von Platz acht bis Platz 18 ist es super eng, keiner kann sich sicher sein.“

Das könnte Sie auch interessieren: Auf nach Paris! Deutsche Handballer lösen Olympia-Ticket – Gislason bleibt

Das weiß auch Zoran Ilic. „Wir werden Schritt für Schritt versuchen, in jedem Spiel eine gute Leistung zu zeigen und Punkte zu sammeln“, hatte der Rückraumspieler betont. Denn wie viele Zähler man am Ende tatsächlich braucht, um sicher zu sein, „das weiß in dieser Liga niemand“.