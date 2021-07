Hamburgs Handballer: Puzzle-Plan für Saisonstart: Keine neuen Spieler – neue Halle?

Handball-Deutschland erwartet sehnlichst Signale der Politik. Die Vereine kämpfen um ihre Existenz und sind gleichzeitig dazu verdammt, für die neue Saison zu planen, deren Beginn noch in den Sternen steht. Die MOPO berichtet, wie sich der Handball Sport Verein Hamburg in der Krise, sich für die kommende Spielzeit aufstellt, harte Entscheidungen einkalkuliert, kreative Modelle entwickelt.

Start der neuen Handball-Saison in Hamburg

„Wir wünschen uns, dass es Anfang Oktober losgehen kann und dann mit möglichst wenigen Spielen ohne Zuschauer“, sagt Sebastian Frecke, Geschäftsführer des Zweitligisten. Denn das Verbot von Großveranstaltungen dürfte bis Ende Oktober bestehen bleiben. Ursprünglich sollte die Saison in Liga eins und zwei Ende August starten.

Spielplan und Modus der neuen Handball-Saison

Je später die Saison startet desto mehr Doppelspieltage (z.B. Freitag/Sonntag) werden nötig sein. Sollte die neue Saison sogar erst Anfang 2021 starten, ist in Liga zwei ein Modell mit Nord- und Südstaffel und einer Meisterrunde eine Variante, um Wege kurz und Reisekosten niedrig zu halten.

Hamburgs Handballer: Geisterspiele im Volkspark?

Geschäftsführer Sebastian Frecke kämpft in der Krise an allen Fronten für den Verein. WITTERS Foto:

Heimstätte der Hamburger bleibt die Sporthalle in Alsterdorf. Sollte die Saison jedoch mit Geisterspielen starten, könnte der HSVH diese in der Volksbank Arena im Volkspark austragen, wo die Mannschaft trainiert und auch die Geschäftsstelle ist. „Wenn die HBL Spiele in kleinen Hallen erlaubt, wie es einige Vereine bevorzugen, wäre die Volksbank Arena für uns optimal“, so Frecke. Die Kosten wären weitaus geringer. Haken: Eine TV-Übertragung wäre schwierig, weil es kaum Kamera-Positionen gibt.

Kaderplanung des Handball Sport Verein Hamburg:

Verstärkungen wird es nach aktuellem Stand nicht geben. „Die Verpflichtung neuer Spieler ist nicht geplant. Wir haben eine gute Truppe beisammen und sind auch breit aufgestellt“, sagt Frecke. Als Abgang steht bislang nur Marius Fuchs fest.

Jonas Maier und Jan Forstbauer sollen bleiben

Derzeit bemüht sich der Klub bei der Bundesagentur für Arbeit um eine Ausnahmegenehmigung, um die ausgelaufenen Verträge mit Torhüter Jonas Maier und Jan Forstbauer trotz Kurzarbeit verlängern zu können. „Jonas ist das große Puzzleteil im Kader, das noch fehlt“, betont Frecke. Möglicherweise muss sich der Verein aber auch von Spielern trennen. „Vertragsauflösungen sind in einer Notsituation nicht ausgeschlossen.“

Rückraumspieler Jan Forstbauer soll einen neuen Vertrag bekommen. imago images/Noah Wedel Foto:

HSVH: Gehaltsverzicht kann nötig sein

„Wir werden an der Schraube Personalkosten drehen müssen“, kündigt Frecke Einschnitte an. Gehaltskürzungen oder -verzichte sind möglich und auch nötig, je mehr Spiele ohne Zuschauer stattfinden.

Fans und Sposoren helfen Hamburgs Handballern

Erfreulich ist, dass nach dem Abbruch der vergangenen Saison 90 Prozent der Dauerkartenbesitzer und Sponsoren auf finanzielle Rückforderungen für die ausgefallenen Spiele verzichtet haben. „Das hilft uns sehr“, so Frecke.

Corona-Krise erschwert Sponsorensuche

Aufgrund der unklaren Lage sei es „extrem schwierig“ neue Verträge zu schließen, berichtet Frecke. „Einige Partner sind abgesprungen, weil sie selbst von der Krise betroffen sind.“

HSVH bietet Fans zwei Dauerkarten-Modelle

Der HSVH hofft, dass möglichst viele der aktuell rund 2000 Dauerkartenbesitzer ihre Tickets verlängern. Die Preise werden nicht erhöht. Der Verein hat ein ungewöhnliches und cleveres Modell entwickelt. Es sollen zwei Dauerkarten angeboten werden. Ein Saisonticket für Fans, die auch im Falle von mehreren Geisterspielen auf Rückforderungen verzichten, dem Verein auf diese Weise helfen und bei Spielen mit verringerter Zuschauerzahl bevorzugten Eintritt hätten. Die zweite Dauerkarte bietet dem Fan die Möglichkeit, Tickets für Spiele, die aufgrund von Corona-Einschränkungen nicht besucht werden können, auf die darauffolgende Saison zu übertragen. Stamm-Sitzplätze sollen für alle Dauerkartenbesitzer erhalten bleiben.

Neue Handball-Saison: Vorbereitung startet im August

Cheftrainer Torsten Jansen und seine Mannschaft werden am 5. August, dem letzten Tag der Hamburger Sommerferien, in die Vorbereitung starten.