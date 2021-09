Hochspannung bis zum allerletzten Moment – und dann pure Freude. Der Handball Sport Verein Hamburg hat den ersten Auswärtspunkt der Saison ergattert. In einem hart umkämpften Spiel und einer dramatischen Schlussphase trennten sich der HSVH und der DHfK Leipzig 27:27 (13:11). Ein wichtiges Erfolgserlebnis für den Aufsteiger.

Der Schütze des goldenen Tores für die Hamburger hatte gut Lachen. „Ich war heiß auf den entscheidenden Wurf – und war mir sicher, dass ich ihn mache“, meinte Tobias Schimmelbauer und grinste breit.

Zwei Sekunden vor der Schlusssirene hatte der Linksaußen den Ball in die Maschen gewuchtet. „Ein sehr gerechtes Ergebnis“, bilanzierte Trainer Torsten Jansen nach dem Krimi.

Handball:-Bundesliga: HSV Hamburg holt Punkt bei der DHfK Leipzig

Die Hamburger hatten ein gutes Spiel gemacht. Nach einer ausgeglichenen Anfangsviertelstunde gewann der HSVH Überhand, ging in der 22. Minute erstmals in Führung (10:9).

Garanten dafür waren die starke Abwehr und Torhüter Johannes Bitter, der in der ersten Halbzeit sechs Bälle hielt. Zwischen der 17. und 28. Spielminute blieb Leipzig elf (!) Minuten ohne Tor. Nach der Pause zog der HSVH sogar auf 18:14 weg (39.). Doch dann schlichen sich Fehler ein, die der DHfK eiskalt ausnutzte. Die Hamburger wackelten, standen in der Abwehr nicht mehr so sicher und auch Bitter hielt keine Bälle mehr und wurde eine Viertelstunde vor Schluss vom früheren Leipziger Jens Vortmann ersetzt.

Aus einem 20:17 (43.) wurde ein 21:24 (50.), aber der HSVH kämpfte sich zurück und konnten ausgleichen. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen. 20 Sekunden vor dem Ende ging der DHfK erneut in Führung. Doch die Hamburger schlugen zurück – weil Schimmelbauer cool blieb.

STATISTIK, Tore HSVH: Weller (6/1), Forstbauer (5), Tissier (4), Ossenkopp (4), Mortensen (3/1), Bauer (2), Bergemann (2), Schimmelbauer (1); Zeitstrafen: 4/1, bester Werfer Leipzig: Krzikalla (7/4)