Hamburger Handballer vor Kracher gegen Kiel: „Ich bin immer noch THW-Fan!“

Es ist ein Feiertag am Feiertag. Für Hamburgs Handballer steht Pfingstsonntag ein absolutes Highlight der Saison auf dem Programm. Der Aufsteiger tritt bei Rekordmeister THW Kiel an. Für Rechtsaußen Thies Bergemann ist der Trip an die Kieler Förde es eine Reise nach Hause, die er schon unzählige Male unternommen hat – diesmal aber zu einer Premiere, mit der sich ein Kindheitstraum erfüllt.

Die Vorfreude auf das Nord-Duell (14 Uhr, live bei Sky) ist „unfassbar groß“, berichtet Bergemann im Gespräch mit der MOPO. „Das ist ein ganz besonderes Spiel für mich, ist ja klar.“

Handball-Bundesliga: HSV Hamburg tritt beim THW Kiel an

Bergemann ist nicht nur gebürtiger Kieler. Er hat wie auch sein HSVH-Mitspieler Niklas Weller mehrere Jahre im Nachwuchsbereich des THW gespielt und als Kind und Jugendlicher Spiele der „Zebras“ in der Ostseehalle besucht, die mittlerweile Wunderino Arena heißt. Damit nicht genug.

„Ich war THW-Fan – und ich bin es noch immer“, verrät der 26-Jährige mit einem Grinsen. „Ich finde das völlig okay. Das weiß auch jeder in meiner Mannschaft.“ Drei THW-Trikots hat er im Schrank. Er schaut während des Gesprächs extra noch einmal nach. Zwei Trikots aus seiner Zeit als Jugendspieler und ein spezielles Champions-League-Trikot der „Zebras“.

Thies Bergemann spielte früher für den THW Kiel

Natürlich hat er früher davon geträumt, einmal selbst in der legendären Arena zu spielen. „Aber das war wirklich nur ein Traum, kein echtes Ziel. Das war damals viel zu weit weg und nicht realistisch“, so Bergemann.

Auf einem Umweg hat er es doch noch geschafft. 2018 war Bergemann vom TSV Altenholz, Kooperations-Klub des THW, zum Zweitliga-Aufsteiger HSV Hamburg gewechselt, mit dem 2021 der Sprung in die Bundesliga gelang – und nun wird er vor 10.000 Zuschauern in Kiel spielen.

HSV Hamburg will dem THW mutig Paroli bieten

„Dass es jetzt so weit ist, ist wunderbar“, freut sich der der Linkshänder, dessen Elternhaus in derselben Straße steht, in der auch THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi wohnt. Bergemanns Vater treffe den THW-Macher häufiger auf der Straße und plaudere mit ihm über Handball, erzählt Bergemann Junior. Selbstverständlich wird die Familie am Sonntag in der Halle sein.

Das Ziel von Bergemann & Co.: „Mutig spielen und nicht wie das Kaninchen vor der Schlange sein.“ Der Respekt vor dem Kieler Star-Ensemble und für ihn als Außenspieler vor allem vor Ausnahme-Keeper Niklas Landin ist groß, aber Angst wäre fatal. „Wir müssen Vollgas geben, konzentriert unser Spiel durchziehen und versuchen, so gut wie möglich mitzuhalten“, betont Bergemann, der im Januar seinen Vertrag beim HSVH vorzeitig bis 2024 verlängert hat.

Niklas Landin: Viel Respekt vor Kiels Ausnahme-Keeper

Bergemann ist Realist. „Aus Kiel Punkte mitzunehmen, ist eine Traum-Vorstellung.“ In den nächsten Jahren soll sie für den HSV Hamburg aber nach und nach in den Bereich des Möglichen rücken. Wäre ja nicht das erste Mal, dass sich mit Geduld und harter Arbeit einer von Thies Bergemanns Träumen erfüllt.