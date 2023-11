600 Kilometer Reise, 60 Minuten Spiel, 0 Chance? Als klarer Außenseiter reisen Hamburgs Handballer zum Auswärtsspiel bei Meisterschaftsanwärter Füchse Berlin. Ganz so klar wie die Tabellenkonstellation sei die Ausgangslage aber nicht, mahnt Füchse-Macher Bob Hanning. In der MOPO berichtet er, warum der Favorit in einer gefährlichen Phase steckt und erklärt, welche Rolle sein Schützling Moritz Sauter in der kommenden Saison beim HSVH spielen kann.

600 Kilometer Reise, 60 Minuten Spiel, 0 Chance? Als klarer Außenseiter reisen Hamburgs Handballer zum Auswärtsspiel bei Meisterschaftsanwärter Füchse Berlin. Ganz so klar wie die Tabellenkonstellation sei die Ausgangslage aber nicht, mahnt Füchse-Macher Bob Hanning. In der MOPO berichtet er, warum der Favorit in einer gefährlichen Phase steckt und erklärt, welche Rolle sein Schützling Moritz Sauter in der kommenden Saison beim HSVH spielen kann.

Tiefstapelei ist Hannings Sache bekanntlich nicht, weshalb es ernst zu nehmen ist, wenn er vor dem Duell in der Max-Schmeling-Halle am Sonntag (15 Uhr, live bei Dyn) sagt: „Ich mache mir ehrlich Sorgen.“ Das gilt auch für den Jahresendspurt.

Handball: Berliner Füchse unter Dauerbelastung

Die Berliner sind seit Wochen unter Höchstbelastung, hatten nach der Vereins-WM in Saudi-Arabien am vergangenen Sonntag in Kiel ihre erste Niederlage kassiert (26:30) und mussten Dienstag in der European League in Bukarest (33:32) ran – alles ohne die Langzeitverletzten Paul Drux, Fabian Wiede, Valter Chrintz und Viktor Kireev. „Wir sind wirklich fertig“, so Hanning. „Wenn es auf zu wenigen Schultern verteilt ist, wird es kritisch.“

Dennoch sind die Füchse gegen den Tabellenzehnten aus Hamburg Favorit, daran will der Geschäftsführer nicht herumdeuteln. „Wir haben trotz allem den Anspruch, das Spiel zu gewinnen“, stellt der 55-Jährige klar. „Wenn wir ganz oben bleiben wollen, auch bis zum Ende, dann sind wir gewissermaßen gezwungen zu gewinnen. Es wird ein Kraftakt für uns. Ein Sieg ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit.“

Zukünftiger HSV-Handballer Moritz Sauter in Topform

Von seiner besten Seite zeigen will sich am Sonntag in der Schmeling-Halle auch ein künftiger Hamburger: Moritz Sauter (20). Das Rückraum-Juwel, das im Sommer zum HSVH wechselt, tritt im Anschluss an das Bundesliga-Duell mit Zweitligist VfL Potsdam gegen Lübeck-Schwartau an (18 Uhr). Als Trainer der Potsdamer ist Hanning der größte Förderer von Sauter – und freut sich über dessen Wechsel. Denn: „Moritz gehört in die Bundesliga. Er hat eigentlich schon jetzt Erstliga-Format.“

Der U21-Weltmeister soll beim HSVH in die Lücke hineinwachsen, die durch den Wechsel von Spielmacher Dani Baijens zu Topklub Paris Saint-Germain entstehen wird. „Ich bin ein großer Baijens-Fan“, verrät Hanning. „Ich bin mir sicher, dass er in Paris erfolgreich sein wird und dass es Moritz zusammen mit Leif Tissier auf der Mitte beim HSV richtig gut machen und die Mannschaft führen werden.“

Der torgefährliche Mittelmann, der als Füchse-Eigengewächs per Doppelspielrecht bei Kooperations-Klub Potsdam die Fäden zieht, habe trotz seines jungen Alters schon „absolute Leader-Qualitäten, eine gute Spielübersicht, einen überragenden Schlagwurf“ und „er liebt Schmerz, geht dorthin, wo es wehtut“, nennt Hanning die sportlichen Vorzüge von Sauter, dem er mittel- und langfristig die A-Nationalmannschaft zutraut. „Klares Ja“, sagt er dazu auf Nachfrage. Auch charakterlich sei Sauter „top“, so Hanning. „Meinungsstark, aber sehr reflektiert und verantwortungsbewusst. Er ist etwas besonderes. Hamburg kann sich richtig freuen.“