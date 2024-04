Fehlstarter Ilic wird beim HSV Hamburg zum Durchstarter

Aller Anfang ist schwer. Für Zoran Ilic (22) war er sehr schwer. Im vergangenen Sommer war das ungarische Rückraum-Juwel zum Handball Sport Verein Hamburg gewechselt, hatte Eingewöhnungsprobleme und Heimweh, spielte nur eine Nebenrolle und verletzte sich dann auch noch. Doch das neue Jahr brachte neues Glück. Der Fehlstarter ist zum Durchstarter avanciert.

Läuft! Für den HSVH, der mit fünf Siegen in Serie und breiter Brust am Freitag (20 Uhr) den THW Kiel in der Barclays Arena empfängt, und auch für Ilic, der beim jüngsten Coup in Hannover mit sieben Toren bester Schütze war. 39 seiner 56 Saisontore hat der Linkshänder in den sieben Spielen der Rückrunde erzielt.

Im Jahr 2024 läuft es bislang für Zoran Ilic

„Überragend“, lobt Trainer Torsten Jansen die Leistungen von Ilic. „Ich freue mich, dass er sich so entwickelt hat.“ Der Coach erinnert an den schwierigen Start. „Er hatte am Anfang Probleme. Neues Land, neue Sprache, neue Mannschaft, neues System.“ Es folgte nach nur fünf Spieltagen mit wenig Einsatzzeit als Ersatzmann von Rückraum-Star Jacob Lassen eine lange Verletzungspause.

Mit dem Jahreswechsel kam die Wende. Nach seiner EM-Teilnahme mit Ungarns Nationalteam trug Ilic aufgrund des längerfristigen Ausfalls von Lassen beim HSVH plötzlich die Verantwortung auf Halbrechts. Der Youngster nahm sie an, stabilisierte sich, traute sich mehr zu, trumpfte auf. Leistungsexplosion!

Die Distanz zur Familie (seine Eltern leben in Wien) macht Ilic weiterhin zu schaffen. Jansen: „Aber wie er das auf dem Feld vergisst, und einfach Handball spielt, macht Spaß.“ Und stark.