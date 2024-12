„Extrem wichtig“: Warum HSVH-Trainer Jansen aufatmen kann

Es ist noch Luft nach oben bei Hamburgs Handballern – wichtiger ist derzeit allerdings, dass jetzt Luft nach unten ist. Mit zwei dramatischen Siegen hat sich der HSVH aus dem Tabellenkeller befreit. Im Heimspiel gegen Leipzig wollen die Hamburger nachlegen – es ist der Auftakt eines Kraftakts mit drei Spielen in sieben Tagen, davon zwei auswärts.

Nur gut, dass alle Mann an Bord sind für die Partie am Sonntag (16.30 Uhr, Sporthalle Hamburg). Trainer Torsten Jansen hat derzeit alle Spieler zur Verfügung, was bis vor kurzem ganz anders war und den Start in die Saison extrem erschwert hatte.

Der HSVH will im Heimspiel gegen Leipzig nachlegen

„Wir haben wieder mehr Optionen, können auch die Belastungen besser verteilen“, sagt der Coach zur MOPO. „Das ist extrem wichtig, gerade jetzt, wo es Schlag auf Schlag geht.“

Nach dem Leipzig-Duell tritt der HSVH am Mittwoch bei Spitzenreiter Melsungen an, am Samstag in Bietigheim (jeweils 19 Uhr).