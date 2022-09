Erstmals im Kader: Bergemann ist zurück bei den Hamburger Handballern

Es gibt nur ein Foto von Thies Bergemann im neuen Trikot des HSV Hamburg. Das Porträt vom Fotoshooting aller Akteure vor der Saison. Denn für den Rechtsaußen beginnt die neue Spielzeit erst am vierten Spieltag, 400 Kilometer von Hamburg entfernt.

„Ich freue mich, dass es jetzt auch für mich losgeht“, sagt Bergemann vor der Partie am Sonntag beim DHfK Leipzig zur MOPO. Erstmals wird er im Kader sein.

HSV Hamburg: Thies Bergemann ist zurück im Kader

Die hartnäckigen Fußprobleme, die am ersten Tag der Saisonvorbereitung wieder aufgebrochen waren, sind abgeklungen. Die Zwangspause sei „schon nervig“ gewesen, so Bergemann, „aber wir haben noch so viele Spiele, da kommt es auf die paar, die ich verpasst habe, auch nicht an“.

Was Spielzeit angeht, muss er sich wohl noch gedulden. Sein Positions-Kollege Frederik Bo Andersen hat bislang „richtig gut gespielt“, lobt Bergemann. „Ich werde auch nicht maulen, wenn er so weitermacht. Davon profitieren ja alle.“ So spricht ein echter Teamplayer, der weiß: „Eine Saison ist lang, die Mannschaft braucht uns beide.“