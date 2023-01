Trainer Torsten Jansen nahm nach absolut einseitigen und phasenweise desolaten 60 Minuten kein Blatt vor den Mund. „Es fing schon scheiße an und hat scheiße aufgehört“, bilanzierte der Coach. Der Auftritt seiner Mannschaft? „Ich will nicht sagen peinlich, aber sehr ernüchternd.“

Volle Halle, leere Hände. Nach zuletzt zwei wichtigen Siegen in Serie war für Hamburgs Handballerin eigener Halle gegen den DHfK Leipzig gar nichts zu holen. Nach einer defensiv katastrophalen ersten Halbzeit kassierte der Aufsteiger eine bittere und in der Höhe verdiente 24:33 (12:19)-Niederlage. Höher hat der HSVH in dieser Saison noch nicht verloren.

Trainer Torsten Jansen nahm nach absolut einseitigen und phasenweise desolaten 60 Minuten kein Blatt vor den Mund. „Es fing schon scheiße an und hat scheiße aufgehört“, bilanzierte der Coach. Der Auftritt seiner Mannschaft? „Ich will nicht sagen peinlich, aber sehr ernüchternd.“

HSV Hamburg gegen DHfK Leipzig desolat und ohne Chance

Ausgerechnet im ersten Spiel ohne Zuschauerbeschränkung vor 3214 Fans in der Sporthalle ging es nach der 1:0-Führung (2.) den Bach runter. Nach zehn Minuten stand es 1:6, nach 23 Minuten 7:15. Ein „Tag des offenen Tores“, der für viel Frust bei den Hamburgern und ihren Fans sorgte. „Wir haben nicht gespielt, was wir können“, ärgerte sich Spielmacher Leif Tissier.

Der blutarme Auftritt der Gastgeber war unerklärlich. Vor allem in der Abwehr und in der Rückwärtsbewegung agierte der HSVH in der ersten Halbzeit behäbig, ohne Elan. „Das war teilweise erschreckend“, so Jansen. 19 Gegentore nach 30 Minuten – indiskutabel. Die zweite Halbzeit (12:14) war reine Schadensbegrenzung.

Torsten Jansen: Abwehrleistung des HSV Hamburg „teilweise erschreckend“

Dennoch: Eine Niederlage mit neun Toren Differenz hatte es in dieser Saison zuvor nur einmal gegeben – beim 23:32 gegen Kiel.

Schon am Donnerstag muss eine enorme Leistungssteigerung her, wenn der HSVH nicht auch im Auswärtsspiel bei den Rhein-Neckar Löwen untergehen, sondern mithalten will. Und Sonntag steht das nächste Heimspiel gegen Balingen an.

HSV Hamburg jetzt gegen Löwen und Balingen

Die Fans der Hamburger erwarten eine Wiedergutmachung. Zu Recht. Alles andere als ein Sieg gegen den Tabellenvorletzten Balingen in eigener Halle wäre angesichts des Debakels gegen Leipzig schon eine Blamage. Mit einer Leistung wie gegen die Sachsen sind in dieser Saison jedenfalls keine Punkte mehr zu holen. Dass es der HSVH viel besser kann, hat das Jansen-Team oft genug gezeigt.

STATISTIK, Tore HSVH: Weller (6), Bauer (4), Mortensen (3/3), Tissier (3), Valiullin (2), Axmann (2), Forstbauer (2), Andersen (1), Wullenweber (1); Zeitstrafen: 3/2