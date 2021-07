Erfolg in Eisenach: Hamburgs Handballer bleiben spitze – aber Bangen um Forstbauer

Hamburgs Handballer bleiben in der 2. Liga spitze! Auch ohne Kapitän Niklas Weller, der kurzfristig mit Ellbogenproblemen ausfiel, gelang dem HSVH mit dem 30:24 (11:9) in Eisenach der achte Sieg in Serie.

„Wir haben das Spiel souverän geführt“, freute sich Lukas Ossenkopp über die „abgeklärte Leistung“ in Thüringen. Bitter allerdings: Jan Forstbauer krachte nach seinem Torwurf zum 19:14 mit dem Gesicht an die Schulter von Mitspieler Philipp Bauer – Verdacht auf erneuten Nasenbeinbruch beim 28-jährigen Linkshänder, der deshalb gerade zwei Wochen ausgesetzt hatte.

HSV Handball: Für Forstbauer und Weller geht’s am Montag zum Arzt

Leif Tissier hingegen knallte nach einem Stoß von Eisenachs Andrej Obranovic zwar auf den Hallenboden, blieb aber unverletzt. Obranovic sah dafür Rot. Ossenkopp und Bauer waren mit je fünf Treffern die erfolgreichsten HSVH-Schützen in der Wartburgstadt. Mit 24:4 Punkten liegen die Hamburger weiter vor dem VfL Gummersbach (22:2), der im Spitzenspiel gegen N-Lübbecke 27:24 siegte.

Für Forstbauer und Weller, der mit lädiertem Ellbogen in Hamburg geblieben war, geht es am Montag zum Arzt. Noch darf Trainer Torsten Jansen auf einen Einsatz im letzten Spiel des Jahres am Dienstag (20 Uhr) gegen die Rimpar Wölfe hoffen.