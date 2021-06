Debüt am Samstag?: Hamburger Handballer verpflichten Ex-Bundesliga-Profi

Die Hamburger Handballer haben sich kurz vor dem Jahres-Endspurt noch einmal verstärkt. Rückraumspieler Jannik Hausmann (26) wechselt mit sofortiger Wirkung vom Drittligisten TV Plochingen zum Handball Sport Verein Hamburg und soll schon an diesem Samstag (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen den TV Emsdetten sein Debüt für den HSVH feiern.

„Ich habe aber immer gehofft, dass die Hamburger Vorwahl nochmal auf meinem Handy aufleuchtet“, sagt Hausmann. Aus diesem Grund hatte er mit seinem Verein Plochingen sogar eine spezielle Vereinbarung – meldet sich der HSVH, darf der 26-Jährige sofort wechseln. Das wird nun möglich, weil der Spielbetrieb in der 3. Liga ausgesetzt ist.

Hamburg Handball: Jannik Hausmann wechselt zum HSVH

Hausmann soll in Hamburg vor allem den Ausfall von Jan Forstbauer kompensieren, der sich als einziger nomineller HSVH-Spieler im rechten Rückraum das Nasenbein gebrochen hat. Der Linkshänder, der die Nummer 11 tragen wird, unterschrieb zunächst einen Vertrag bis Jahresende.

Jannik Hausmann läuft am Samstag höchstwahrscheinlich erstmals im HSVH-Trikot auf. Handball Sport Verein Hamburg Foto:

Hausmann bringt dabei reichlich Erfahrung mit zum HSVH. In seiner Zeit bei der HBW Balingen-Weilstetten sammelte er insgesamt 120 Bundesliga-Einsätze (182 Tore) sowie 74 Zweitliga-Spiele (96 Tore). Gemeinsam mit HSVH-Torhüter Jonas Maier wurde der Student für Sportpublizistik sowohl U18- als auch U20-Europameister (2012 und 2014).

HSVH: Jannik Hausmann vor Debüt für Hamburg

„Ich war schon häufiger in Hamburg, zuletzt im Sommer“, sagt Hausmann, dessen Freundin Lara zunächst in Tübingen wohnen bleiben wird. „Wir finden Hamburg mega, auch wenn wir bisher immer nur als Touristen hier unterwegs waren. Ich habe bislang nur tolle Eindrücke von der Stadt und ich mag die norddeutsche Mentalität.“

Zuletzt stand Hausmann in der 3. Liga Süd für den TV Plochingen auf der Platte – und nun wohl direkt in der Sporthalle Hamburg. Am Donnerstag absolvierte Hausmann seine erste Trainingseinheit mit dem HSVH, am Samstag soll er direkt sein Debüt geben.