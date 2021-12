Der deutsche Handball steuert auf den nächsten Ausnahmezustand zu. In der Bundesliga häufen sich die Corona-Fälle und damit auch die Spielabsagen. Erstmals in dieser Saison sind auch Hamburgs Handballer betroffen. Der kommende Gegner Füchse Berlin vermeldete Montag sieben positiv auf Corona getestete Spieler. Die Partie am Sonntag in der Hauptstadt steht unmittelbar vor der Absage.

Derzeit befindet sich das gesamte Füchse-Team in Quarantäne. Eine Verlegung der am kommenden Sonntag angesetzten Partie wird nach MOPO-Informationen kommen. Am Dienstag entscheidet der Liga-Verband HBL darüber. „Wir brauchen zeitnah Gewissheit, um gegebenenfalls Reise und Hotel zu stornieren und Kosten zu vermeiden“, sagt HSVH-Geschäftsführer Sebastian Frecke zur MOPO.

Corona-Fälle in Berlin: Handball-Duell gegen Hamburg fraglich

Bei den Füchsen, deren gesamtes Team nach Vereinsangaben doppelt geimpft ist, herrscht Ausnahmezustand. Bereits am Samstag war das Auswärtsspiel bei den Rhein-Neckar Löwen kurzfristig abgesagt worden, nachdem es bei vier Spielern einen positiven PCR-Test gegeben hatte. Der Tabellendritte der Bundesliga war bereits vor Ort und an der Halle in Mannheim. Auch das für heute geplante Europa-League-Spiel der Füchse beim Schweizer Topklub Pfadi Winterthur fällt aus.

„Es kommt gerade ein Fall nach dem anderen rein“, sagt Füchse-Macher Bob Hanning im Gespräch mit der MOPO. Neben den nun sieben bestätigten Fällen gibt es einen weiteren Verdachtsfall. „Für uns ist das eine sportliche Katastrophe.“

Bob Hanning: Corona-Fälle „sportliche Katastrophe“ für Füchse

Die Füchse spielen in drei Wettbewerben. Der Wettkampf-Kalender ist ohnehin schon eng. Durch die Absagen und Neuansetzungen droht ein Terminchaos. Denn auch das für den 14. Dezember angesetzte Achtelfinale der Berliner im DHB-Pokal beim Titelverteidiger TBV Lemgo wackelt.

„Für uns ist es nicht ganz so dramatisch, da wir nur in der Liga spielen“, sagt Frecke. Der HSVH hatte am Sonntag noch vor 8000 Fans in der Hamburger Barclays Arena gegen Rekordmeister THW Kiel gespielt und eine deutliche 23:32-Klatsche kassiert.

HSV Hamburg: Spielabsage träfe Füchse Berlin härter

Das Auswärtsspiel bei den Füchsen am Sonntag ist der nächste Kracher gegen ein Spitzenteam, den der Spielplan für den starken Aufsteiger vorsieht.

Beide Vereine sind in dieser Saison bereits in der 2. Runde des DHB-Pokals aufeinandergetroffen. Anfang Oktober hatte sich der HSVH den favorisierten Berlinern in eigener Halle nach hartem Kampf unglücklich mit 28:29 beugen müssen. Wann die Revanche über die Bühne geht, wird frühestens heute entschieden. Am Sonntag nach Stand der Dinge jedenfalls nicht.