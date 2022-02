Schon wieder hat Corona den Handball Sport Verein Hamburg kalt erwischt und ausgebremst. Vier Tage vor dem geplanten Neu-Start der Bundesliga nach der EM-Pause ist das Auswärtsspiel des HSVH beim TSV Hannover-Burgdorf abgesagt worden. Der Gegner macht dabei von einer neuen Sonderregelung Gebrauch.

Aufgrund mehrerer Corona-Fälle im Team haben die Hannoveraner eine Absetzung und Verlegung der Partie beim Liga-Verband HBL beantragt, dem stattgegeben wurde. Der HSVH wurde am Montagnachmittag davon unterrichtet.

„Es ist natürlich sehr schade, dass uns Corona direkt einen Strich durch unser erstes Spiel macht“, erklärte Geschäftsführer Sebastian Frecke nach der Entscheidung, „aber dafür ist die Regelung da. In erster Linie wünschen wir allen Spielern von Hannover gute und schnelle Genesung.“

Handball: Hamburg gegen Hannover wegen Corona abgesagt

Die HBL und die Vereine der Bundesliga hatten sich nach der Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei, bei der es zu unzähligen Corona-Fällen gekommen war – besonders viele bei der DHB-Auswahl – auf eine Sonderregelung für den Bundesliga-Neustart verständigt, nach der Mannschaften, die mindestens sechs Corona-Fälle zu beklagen haben, ihre Partien verschieben dürfen.

Normalerweise gilt die während der Corona-Pandemie beschlossene Regel, dass gespielt werden muss, wenn mindestens die Hälfte der Mannschaft einsatzbereit ist. Ab kommender Woche greift dann wieder die übliche Regelung. Ein Nachholtermin für die Partie gegen Hannover steht noch nicht fest.

HSV Hamburg startet jetzt gegen Füchse Berlin ins neue Jahr

Allzu lange warten auf sein erstes Liga-Spiel im neuen Jahr muss der HSVH trotz der Absage aber nicht. Schon am Sonntag steigt der Heimauftakt gegen die Füchse Berlin (14 Uhr) in der Sporthalle Hamburg. Nach den Lockerungen der Beschränkungen in Hamburg dürfen 2000 Fans dabei sein.