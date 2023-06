Bob Hannings Hochachtung: „Der HSV hätte den Europapokal verdient“

Dicke Luft im Fuchsbau. Groß ist der Ärger bei den Füchsen Berlin über die jüngste 19:26-Pleite in Göppingen. Schon wieder eine bittere Niederlage. Umso mehr ist im morgigen letzten Heimspiel der Saison gegen den HSV Hamburg ein Sieg Pflicht. Die Gäste kämpfen im Endspurt noch um Europapokalplatz sechs – eine Chance, die sie den Füchsen verdanken. In der MOPO verrät Berlins Boss Bob Hanning, ob er dem HSVH das internationale Geschäft schon zutraut.

Die Vorfreude auf die Partie und das Wiedersehen mit Hamburgs Coach Torsten Jansen, den er lange kennt und schätzt, hält sich in Grenzen. „Meine Laune ist nicht sonderlich gut“, sagt der Geschäftsführer des Tabellendritten. „Ich bin gerade nicht zufrieden. Für das, was in dieser Saison für uns möglich gewesen wäre, ist das zu wenig. In der Rückrunde war der Gewinn der European League der Ausreißer nach oben.“

Bob Hanning kündigt Heimsieg gegen den HSVH an

In den vergangenen Wochen haben sich die Füchse mit der Niederlage in Stuttgart aus dem Meisterrennen verabschiedet und „anstatt daraus zu lernen, dann beim Bergischen HC die Champions-League-Teilnahme verspielt“. Und jetzt Göppingen.

Einen erneuten Stolperer gegen den HSVH hält Hanning aber für ausgeschlossen. „Das Heimspiel werden wir gewinnen. Punkt. Zu Hause sind wir gut und stabil und auch aufgrund der Ausfälle bei Hamburg müssen wir den Anspruch haben, das Spiel für uns zu entscheiden – ohne Wenn und Aber.“

Hanning hat „Riesen-Respekt vor der Leistung des HSV“

Bei allem Selbstverständnis hat Hanning einen „Riesen-Respekt vor der Leistung des HSV in dieser Saison“. Zwei Spieltage vor Schluss liegen die Hamburger aufgrund des besseren Torverhältnisses vor Hannover (beide 34:30 Punkte) auf Rang sechs, haben mit Berlin und Melsungen das schwerere Restprogramm als der Verfolger (Minden, Stuttgart). Auch Melsungen schielt auf Rang sechs. Dass die Hamburger überhaupt so weit oben mitspielen, ist eine dicke Überraschung.

„Der HSV hätte den Europapokal verdient“, findet Hanning und lobt Jansens Arbeit. „Torsten hat die Mannschaft toll entwickelt. Es ist schön, dass so viele junge Spieler zum Zuge kommen.“ Mit einem Zwinkern fügt er an: „Wir haben den Weg für Platz sechs und Europa ja frei gemacht.“ Durch den Gewinn der European League Ende Mai ist Platz sechs ein zusätzlicher Startplatz geworden.

Hanning: European League „finanziell bedingt lukrativ“

Hanning weiß, was eine Teilnahme am internationalen Wettbewerb für Konsequenzen hat. „Wegen der zusätzlichen Spiele kann deutlich weniger trainiert werden und die Reisen kommen hinzu. Das ist eine andere Art der Belastung, die nicht zu unterschätzen ist.“

Auch wirtschaftlich sei die European League eine Herausforderung und „finanziell bedingt lukrativ“, sagt Hanning aus Erfahrung. „Ich denke, dass der HSV es wirtschaftlich stemmen könnte.“ Er betont aber auch Reiz, Prestige und Chancen: „Eine Europapokalteilnahme kann einen ganzen Verein motivieren und eine Mannschaft beflügeln.“