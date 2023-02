Es ist angerichtet. Hamburgs Handballfans erwartet der nächste Leckerbissen und ihre Mannschaft ist heiß auf die nächste Überraschung. Eine Woche nach dem furiosen Heimsieg gegen die Rhein-Neckar Löwen gibt sich ein weiteres Topteam an der Elbe die Ehre: Spitzenreiter Berlin. Füchse-Boss Bob Hanning spricht in der MOPO Klartext über Erwartungen, Ausrutscher und verrät, was er dem HSVH in dieser Saison zutraut.

Es ist angerichtet. Hamburgs Handballfans erwartet der nächste Leckerbissen und ihre Mannschaft ist heiß auf die nächste Überraschung. Eine Woche nach dem furiosen Heimsieg gegen die Rhein-Neckar Löwen gibt sich ein weiteres Topteam an der Elbe die Ehre: Spitzenreiter Berlin. Füchse-Boss Bob Hanning spricht in der MOPO Klartext über Erwartungen, Ausrutscher und verrät, was er dem HSVH in dieser Saison zutraut.

Wenn die Hamburg denn darauf gehofft hatten, dass die Gäste aus der Hauptstadt sie ein wenig unterschätzen könnten, dann hat sich das seit einer Woche erledigt – mit dem 40:37-Sieg des HSVH gegen die Löwen, aber noch viel mehr mit der eigenen 27:32-Pleite bei Schlusslicht Minden. Ein kräftiger Schub für Hamburg, ein heftiger Schuss vor den Bug für Berlin.

HSV Hamburg empfängt Füchse Berlin

„Nach unserem bitteren Ausrutscher in Minden ist ein Sieg in Hamburg für uns Pflicht“, redet Hanning, Geschäftsführer der Füchse, vor dem Duell am Sonntag (18.15 Uhr) in der fast ausverkauften Sporthalle Hamburg Klartext. „Wenn man wie wir um die Meisterschaft und die Champions-League-Plätze mitspielen will, muss man in solchen Spielen die Favoritenrolle annehmen und auch eine dementsprechende Leistung zeigen.“

MOPO

Respekt vor dem HSVH und auch Anerkennung für die Arbeit sind dennoch groß bei Hanning, der seit seiner Zeit als HSV-Trainer (2002 bis 2005) das Hamburger Handballgeschehen interessiert verfolgt. „Der HSV spielt in dieser Saison konstanter und auf einem höheren Niveau als letzte Saison“, findet der 54-Jährige.

Bob Hanning lobt Torsten Jansen: „Einer der besten Trainer der Liga“

Der Tabellen- und Punktestand der Hamburg sei „bemerkenswert“, sagt Hanning, „aber überrascht bin ich davon nicht.“ Trainer Torsten Jansen mache einen „super Job“, schaffe es „junge Spieler zu entwickeln und immer wieder herausragende Leistungen wie gegen die Löwen aus seiner Truppe herauszuholen. Auch bei der knappen Niederlage gegen Flensburg war der HSV die bessere Mannschaft.“ Jansen sei für ihn „einer der besten Trainer der Liga“.

Jacob Lassen und Dani Baijens sieht Hanning als „schlaue“ Verstärkungen

Entscheidende Faktoren für den Leistungssprung in der zweiten Saison nach dem Aufstieg seien zudem der ebenso torgefährliche wie spielstarke Rückraum-Riese Jacob Lassen und der blitzschnelle Spielmacher Dani Baijens. „Die passen perfekt rein. Hamburg hat sich schlau verbessert“, findet Hanning. Was er dem HSVH, der den erneuten Klassenerhalt als Ziel ausgerufen hat, zutraue? „Die haben eine realistische Chance, die Saison zwischen Platz zehn und 14 zu beenden. Ich glaube, dass sie insgeheim auf Ersteres hoffen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Siegesserie vom HSVH reißt schmerzhaft

In einzelnen Spielen sei dem HSVH alles zuzutrauen. „An einem guten Tag können die jeden Gegner in der Liga schlagen – also auch uns“, sagt Hanning.