Bitterer Ausfall: Kreisläufer Magaard fehlt Hamburger Handballern mehrere Wochen

Kreisläufer Andreas Magaard vom Handball-Bundesligisten HSV Hamburg hat sich einen Anbruch am Schienbeinkopf des linken Knies zugezogen und fällt voraussichtlich sechs Wochen aus. Das teilte der Verein am Freitag mit. Das Missgeschick ist dem Dänen in der Bundesliga-Partie bei der MT Melsungen (27:30) am Donnerstagabend passiert. Eine genauere Prognose über die Ausfallzeit steht nach weiteren Untersuchungen bereits fest.

In der 21. Spielminute war ihm MT-Angreifer André Gomes unglücklich ins Bein gefallen und Magaard musste verletzt vom Feld. Nach Untersuchungen durch Asklepios-Ärztin Ulrike Henniges und zusätzlicher Auswertung der MRT-Bilder durch Mannschaftsarzt Prof. Dr. Michael Hoffmann war dann am Freitag klar, dass Magaard wohl rund sechs Wochen ausfallen wird.

Zwar sind die Bänder im betroffenen linken Knie heil, es wurde aber ein knöcherner Anbruch am Schienbeinkopf diagnostiziert. Magaard muss das Bein zunächst ruhigstellen und sich auf Gehhilfen fortbewegen, bevor er nächste Woche noch einmal in der Asklepios-Klinik vorstellig werden muss, wo erneut per Computertomographie Bilder erstellt werden. „Nach der Verlaufsuntersuchung nächste Woche, können wir dann genauer sagen, wie lange Andreas voraussichtlich ausfallen wird“, sagt Prof. Dr. Michael Hoffmann. (dpa/Ino/pw)