Für diesen Handball-Profi läuft es im Trikot des HSV Hamburg gerade richtig rund. Er spielt seine bislang stärkste Saison und führt die teaminterne Torschützenliste an. Der Lohn: die erste Nominierung für Nationalmannschaft, für die er gerade im Einsatz ist. Sein Ziel: eine Teilnahme an der WM im eigenen Land. Sein Verein will ihn langfristig binden. Aber ist er zu halten?