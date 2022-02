Hamburgs Handballer treiben ihre Zukunftsplanungen voran. Zwei Tage nach der Verpflichtung des niederländischen Nationalspielers Dani Baijens für die kommende Saison hat der HSVH den auslaufenden Vertrag mit Tobias Schimmelbauer (34) verlängert. Die Abwehr-Kante hat bis 2023 mit Option unterschrieben – und noch einiges vor mit dem Bundesliga-Aufsteiger, der sich bislang sehr gut schlägt im Oberhaus.

Der Linksaußen, der überwiegend in der Abwehr zum Einsatz kommt und für seine kompromisslose und knallharte Spielweise bekannt ist, ist einer der Spieler mit langjähriger Erstliga-Erfahrung im Kader und hat in dieser Saison 16 von 18 Spielen (zwei verpasste er verletzungsbedingt) bestritten. Im Angriff kommt er nach der Verpflichtung von Dänen-Star Casper Mortensen seltener zum Einsatz.

„Ich freue mich, weiter hier in Hamburg zu bleiben. In den Jahren, die ich jetzt hier bin, konnten wir die Entwicklung immer weiter vorantreiben“, sagt der 1,99-Meter-Hüne der 2019 vom TVB Stuttgart zum damals noch in der Zweiten Liga spielenden HSVH gewechselt war, um beim Projekt Aufstieg zu helfen. „Hier ist in der Zeit etwas entstanden und ich sehe, dass die Entwicklung bei weitem noch nicht zu Ende ist. Ich habe das Gefühl, dass ich noch immer etwas zur weiteren Entwicklung beitragen kann.“

Schimmelbauers Ehrgeiz ist ungebrochen. „Es macht mir hier total Spaß, körperlich ist bei mir alles in Ordnung und ich will mit dieser Mannschaft noch mehr erreichen“, betont die Frohnatur. Sein neuer Vertrag enthält eine Option für die Saison 2023/24.

In seinen zweieinhalb Jahren in Hamburg hat Schimmelbauer 66 Spiele für den HSVH bestritten und 101 Tore erzielt. Darüber hinaus ist er Teil des Trainerteams der U13-Mannschaft.