Es war der erste Härtetest der noch jungen Vorbereitung – und die Hamburger Handballer haben ihn mit Bravour gemeistert. Gegen den dänischen Erstliga-Klub SønderjyskE Håndbold gewann der HSVH nach einer starken zweiten Hälfte verdient mit 34:31 und durfte im dritten Testspiel bereits den dritten Sieg bejubeln.

„Wir haben gegen einen sehr guten Gegner gespielt“, erkannte Trainer Torsten Jansen nach der Partie. Immerhin beendete SønderjyskE die vergangene Saison in Dänemark auf Platz fünf, war als „erster echter Härtetest“ (Jansen) nach Hamburg gereist. „Gegen eine solche Mannschaft muss man erstmal gewinnen“, sagte der Coach.

HSV Hamburg: Handballer siegen im Testspiel gegen SønderjyskE

Und das gelang dem Hamburger Team vor allem dank eines überzeugenden Auftritts in der zweiten Hälfte. War die Partie vor allem vor der Pause noch lange Zeit sehr ausgeglichen, erwischte der HSVH Mitte der zweiten Halbzeit eine starke Phase und konnte sich angeführt von Niklas Weller (zwölf Treffer) erstmals mit fünf Toren absetzen (29:24, 48.) – der Grundstein für den dritten Testspiel-Sieg der Saison.

„Natürlich gibt es immer noch Luft nach oben, aber ich habe schon einen guten Eindruck nach den ersten Tagen“, sagte Jansen über die bisherige Vorbereitung. Ab heute geht es für die Hamburger nun ins Trainingslager ins brandenburgische Wittenberge. Dort will Jansen die Zeit nutzen, „um an einigen Dingen noch zu arbeiten“. Am 8. September steht gegen Göppingen dann das erste Bundesliga-Spiel an.

Tore HSVH: Weller (12/7), Bauer, Bergemann, Gertges, Valiullin (je 4), Tissier (3), Andersen, Forstbauer, Späth (je 1)