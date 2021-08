„Passende Antwort“: Nach Patzer: HSVH verteidigt die Tabellenführung

Die Hamburger Handballer geben im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg weiter den Ton an. Nach dem Ausrutscher gegen Ferndorf vor einer Woche (27:30) zeigte der HSVH die richtige Antwort und siegte beim Dessau-Rosslauer HV klar mit 30:24 (15:11) – sehr zur Beruhigung von Trainer Torsten Jansen.

„Ich freue mich, dass wir konstant bleiben und uns nicht beirren lassen von einem Spiel, bei dem nicht alles so passt“, sagte Jansen im Hinblick auf die Niederlage in der Vorwoche. „Da haben wir heute eine wirklich passende Antwort gegeben.“

HSV Hamburg: HSVH verteidigt die Tabellenführung in Dessau

Obwohl sich sein Team in Dessau anfangs noch nicht ganz so leicht tat und die Gastgeber gut dagegenhielten, behielt der HSVH von Beginn an die Kontrolle über das Spiel. „Wir konnten das Ergebnis zwar leider nicht noch deutlicher ausbauen, aber souverän über die Zeit bringen“, bilanzierte Finn Wullenweber.

Denn spätestens nach dem Seitenwechsel gelang es den Hamburgern, auch nach Toren davonzuziehen – selbst, wenn „wir das Ergebnis noch deutlicher hätten gestalten können“, weiß Jansen. Sein Fazit fiel trotzdem positiv aus: „Ich bin mit dem Ergebnis natürlich sehr zufrieden und freue mich, dass wir da wieder in die Spur gekommen sind.“

Grund zur Freude hat der Coach der Hamburger allemal: Mit dem Sieg verteidigt der HSVH die Tabellenspitze der 2. Liga vor der punktgleichen TuS N-Lübbecke – und hat noch immer ein Spiel weniger. Der Sieg in Dessau war ein weiterer Schritt in Richtung Bundesliga-Aufstieg.

Tore HSVH: Tissier (7), Wullenweber (6), Bergemann (5), Weller (4/3), Hausmann (3), Bauer, Fick, Ossenkopp, Schimmelbauer, Vogt (je 1)