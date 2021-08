Sollten die Hamburg Sea Devils den Titel in der European League of Football (ELF) gewinnen, ist der Mann für den Partysound klar: Jeffrey Juurlink. Der Niederländer ist in Amsterdam erfolgreicher Musikproduzent. „Aber Football bleibt meine Nummer eins.“

Deswegen ist der Ballabfangjäger nach Hamburg gekommen. Beim 24:30 gegen Breslau feierte der 26-Jährige sein Debüt. „Ich weiß jetzt, dass ich voll mithalten kann. Das gibt mir Sicherheit.“ Am Sonntag im letzten regulären Heimspiel gegen die Leipzig Kings (15 Uhr, Stadion Hoheluft) wird er auf alte Bekannte aus seiner Zeit in Hildesheim treffen. „Aber auf dem Platz gibt es keine Freunde.“

Schließlich wollen sich die Sea Devils für das Playoff-Halbfinale am 12. September warmspielen – dann wohl erneut gegen Breslau. „Da werden wir fünf Mal härter zurückkommen“, sagt Juurlink.

Running Back Xavier Johnson (Bänderverletzung) wackelt für das Leipzig-Spiel. Im Halbfinale am 12. September kann er aber wohl ran. Dort könnte dann auch die 2G-Regel für Zuschauer ein Thema werden. Die Kapazität könnte dann die bisher erlaubten 1800 Fans übersteigen. Der Verein prüft das gerade mit den Behörden.