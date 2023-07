„War auf Toilette in Dubai“: Die kuriose Geschichte hinter dem Taylor-Transfer

Michael Taylor als spontan zu bezeichnen, ist fast schon eine Untertreibung. Der neue Linebacker der Hamburg Sea Devils lässt alles stehen und liegen, um seiner großen Leidenschaft, Football zu spielen, nachzugehen. Genauso war es auch vor seiner Ankunft bei den Seeteufeln.

Als Hamburgs Defensive Coordinator Kendral Ellison Taylor in der letzten Woche per Telefon erreichte, war der 31-Jährige beschäftigt. „Ich war auf der Toilette in Dubai, als er mich angerufen hat“, berichtet der US-Amerikaner mit einem breiten Grinsen. Taylor war gerade im Urlaub, stieg dann aber in den nächsten Flieger in Richtung Hamburg. Und wenige Tage später führte er die Sea Devils mit einer beeindruckenden Leistung zum Sieg gegen Breslau (17:10).

Das Sea Devil-System hat Taylor schnell verinnerlicht

Diese Unbekümmertheit macht Taylor aus. Auch eine Woche nach seiner Ankunft lebt der muskulöse 1,84-Meter-Mann aus seiner Reisetasche, die er noch in Dubai hatte. „So war mein Leben seit dem College“, sagt der Defensivmann. Zuletzt spielte Taylor vier Jahre lang in Japan, davor war er auch kurzzeitig für die Hamburg Huskies aktiv, ebenfalls unter Ellison.

Das Seeteufel-System hat Taylor deshalb schnell verinnerlicht – ein Sack und fünf Tackles sprechen Bände. Am Sonntag soll in Frankfurt die nächste Gala folgen. Danach wird Taylor in Heimat nach San Diego fliegen. Und mit ein paar mehr Klamotten wiederkommen.