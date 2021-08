Hamburg Sea Devils gegen die Panthers Wroclaw – das könnte in drei Wochen eine Halbfinal-Paarung in der European League of Football (ELF) sein. Doch erst einmal treffen die beiden Teams am Sonntag (15 Uhr, ProSieben Maxx) im Stadion Hoheluft im Ligaspiel aufeinander.

Interessant dabei: Während die Hamburger die Nordstaffel der ELF bereits gewonnen haben (sieben Siege, eine Niederlage), kämpfen die Gäste aus dem polnischen Breslau noch mit den Leipzig Kings um den zweiten Playoff-Platz. Beide haben drei Erfolge und vier Pleiten auf dem Konto – und beide spielen noch gegen die Seeteufel.

ELF: Sea Devils gegen Panthers aus Breslau – Halbfinal-Vorschau?

„Wir machen in Sachen Playoffs keine Rechenspiele, bleiben sportlich fair“, betont Hamburgs General Manager Max Paatz gegenüber der MOPO. Er erwartet eine spannende Partie. „Die Panthers sind ein sehr ehrgeiziges Team, sie stehen unter Druck. In Polen waren sie jahrelang ungeschlagen, jetzt müssen sie mit Niederlagen umgehen.“ Zuletzt sogar drei in Folge.

Für die Sea Devils gehe es darum, „mit Schwung in die Playoffs zu kommen”. Dabei helfen soll Jeffrey Juurlink (26). Der neue Abwehrspieler aus den Niederlanden feiert am Sonntag sein Debüt.