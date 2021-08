Mit dem 17:15 am 20. Juni gegen Frankfurt begann für die Hamburg Sea Devils ihr Siegeszug in der European League of Football (ELF). Die seitdem ebenfalls ungeschlagene Galaxy sinnt im Rückspiel am Sonntag (15 Uhr, ProSieben Maxx live) auf Rache. Das Topspiel wird auch zur Bewährungsprobe für zwei Seeteufel.

Eigentlich sollte Xavier Johnson schon gar nicht mehr auf dem Platz stehen, sondern Teil des Trainerteams werden. Dem Hamburger Running Back hat immer wieder der Körper einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aus den USA sollte ein Ersatz her – doch ein falsch positiver Corona-Test verhinderte das.

Die Ärzte haben Johnson ihr Okay gegeben, er darf in Frankfurt ran. „Wir schauen uns das Spiel an, danach entscheiden wir“, sagte General Manager Max Paatz der MOPO. Am Sonntag schließt in der ELF das Transferfenster.

Unter Beobachtung steht auch Jadrian Clark. Noch immer hat der Quarterback der Sea Devils nicht überzeugen können. Es ist wahrscheinlich, dass das Lübecker Spielmacher-Talent Salieu Ceesay im Topspiel von Trainer Andreas Nommensen deutlich mehr Spielzeit erhalten wird.

Hamburg Sea Devils: Ex-NFL-Profi Kasim Edebali droht Saison-Aus

Für die Playoffs sind die ungeschlagenen Hamburger qualifiziert, für das Heimrecht im Halbfinale reicht wohl ein siebter Sieg. Boss Paatz: „Das wird ein richtig enges Spiel. Frankfurt hat für mich weiterhin den stärksten Kader in der Liga.“

Schade: Der am Knöchel verletzte Ex-NFL-Profi Kasim Edebali wird erst wieder in den Playoffs dabei sein. Wenn überhaupt. Eine OP in den USA steht im Raum. Dann wäre die Saison für ihn vorzeitig gelaufen.

Neu dabei ist seit letzter Woche derweil Defensive Back Kendrick Danso. Das Top-Talent wurde bei den Hamburg Huskies ausgebildet und will jetzt den nächsten Schritt machen.