Sea Devils: Neue Trainer, neue Mannschaft – und fast keine Spiele in Hamburg

„Ich freue mich sehr“ sagt der neue Headcoach der Hamburg Sea Devils, Matt Johnson. Nach „einem langen Weg“ ist das Trainerteam nun bereit für die Vorbereitung auf eine Saison in der European League of Football (ELF) mit vielen Premieren.

Nach dem erstmaligen verpassen der Playoffs musste ein Neuanfang her. Mit Johnson und Defensive Coordinator Brandon Noble kamen zwei US-Amerikaner nach Hamburg, um diesen mit Sportdirektor Miguel Boock anzugehen.

Das Team ist mittlerweile nahezu komplett, nur an der Tiefe wird noch gearbeitet. „Wenn wir jetzt den Kader schließen müssten, wären wir sehr zufrieden“, sagt der 35-Jährige Headcoach.

Auch Boock ist glücklich mit den getätigten Transfers: „Wir haben großartige Imports, die genau die Lücken füllen.“ Das neue Gerüst sollen vier US-Spieler bilden: Quarterback Javarian Smith und Receiver Jarvis McClam für den Angriff, Caleb Mills und Lee Pitts für die Defense.

Fast alle Heimspiele künftig außerhalb von Hamburg

Völlig neu ist auch die Heimspielsituation: Wohl nur eine Partie werden die Seeteufel in Hamburg (14. Juli im Volksparkstadion gegen Rhein Fire) austragen. Ansonsten wird „zu Hause“ in Bremen, Hannover (zwei Spiele) und sogar Kroatien gespielt. Ungewohnt und für die Fans in der Hansestadt unschön. Ein passendes Football-Stadion gibt es bekanntlich in Hamburg nicht. Unabhängig davon will Trainer Johnson „die Championship gewinnen“.

Seine Sea Devils sind bereits im Training. Die aus dem Ausland verpflichteten Spieler stoßen sechs Wochen vor dem Auftakt (26. Mai in Prag) dazu. Die Vorfreude ist spürbar, die wiederkehrenden Spieler seien laut Bock „hungrig, das was in der letzten Saison passiert ist, wiedergutzumachen“.