Es sah zunächst nach einem gemütlichen Spaziergang aus für die Hamburg Sea Devils im letzten regulären Saisonspiel der European League of Football (ELF). 21:6-Halbzeitführung in Barcelona dank drei weiterer Touchdowns des britischen Running Backs Glen Toonga – dann setzte der Regen ein.

Nach einer längeren Unwetterunterbrechung kamen die heimischen Dragons zurück ins Spiel, glichen aus. Eric Schlomm war mit seinem Field Goal zum 24:21-Auswärtserfolg letztlich der Hamburger Held.

„Wir haben einen ,Dog-Fight‘ von Barcelona erwartet und haben einen solchen bekommen. Am Ende gehen wir glücklich mit einem Sieg aus diesem Spiel hervor. Sowohl die Offensive als auch die Defensive der Dragons hat uns am Ende einen echten Kampf abgerungen. Meinen Respekt an dieses Team“, sagte Hamburgs Trainer Charles Jones.

ELF: Hamburg Sea Devils im Halbfinale gegen Tirol Raiders

Mit elf Siegen sind die Sea Devils das beste Team der zweiten ELF-Saison und haben am kommenden Samstag (14.45 Uhr, Stadion Hoheluft) im Halbfinale Heimrecht gegen den besten Zweitplatzierten: die Tirol Raiders. Die Österreicher aus Innsbruck sicherten sich mit einem 37:10-Erfolg in Berlin das letzte Playoff-Ticket und kommen somit in die Hansestadt.

Raiders-Quarterback Sean Shelton sprach von einer „Riesen-Herausforderung gegen ein Super-Team“ – zumal seine Mannschaft mit dem Bus anreisen wird.

Im zweiten ELF-Halbfinale treffen die Vikings aus Wien zu Hause auf Barcelona. Das Finale steigt am 25. September in Klagenfurt, der Nachfolger von Champion Frankfurt Galaxy wird gesucht. Wird es der aktuelle Vize-Meister aus Hamburg?