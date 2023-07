Schock für die Sea Devils! Saison-Aus für Quarterback Haire – Nachfolger steht fest

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet: Die Schulterverletzung von Preston Haire, die er sich im Spiel gegen Frankfurt Galaxy zugezogen hat, ist eine schwerwiegende – der US-Amerikaner fällt für den Rest der Saison aus. Für die letzten Spiele übernimmt ein Neuzugang das Ruder.

Spontanität ist bei Spielern der European League of Football (ELF) eine gefragte Eigenschaft. Bei Verletzungen müssen sie teilweise alles stehen und liegen lassen, um blitzschnell einspringen zu können. So ist es auch bei Isaiah Green der Fall. Der 24-jährige Spielmacher übernimmt den Posten von Haire bis zum Ende der Spielzeit. Und erst am heutigen Dienstag wird der US-Amerikaner zum ersten Mal mit seinen neuen Mitspielern trainieren.

ELF: Green übernimmt bei den Sea Devils für verletzten Haire

„Mit Isaiah haben wir einen Quarterback gefunden, der sich bereits im vergangenen Jahr gegen unsere starke Defensive beweisen musste. Wir sind sehr glücklich, dass wir ihn für uns begeistern konnten“, sagt Geschäftsführer Max Paatz. Für die Sea Devils ist Green kein gänzlich Unbekannter. In der letzten Saison lief er im Dress der Istanbul Rams auf, gegen die Hamburg einmal überdeutlich (70:0) und einmal ganz knapp (29:26) gewann. Zuletzt warf Green Pässe für die Kragujevac Wild Boars in Serbien.

Haire wird seine Reha in den kommenden Wochen in Hamburg fortsetzen. „Es war uns sehr wichtig, dass Preston in Hamburg die notwendige medizinische Betreuung erhält. Umso mehr freuen wir uns, ihn als Person weiter im Umfeld des Teams zu haben“, betont Paatz.

Bei der Niederlage in Frankfurt (14:17) verletzte sich der 25-Jährige kurz vor der Halbzeit an der Schulter. Bereits jetzt sind die Playoffs für die Seeteufel kaum mehr zu erreichen. Ohne ihren etatmäßigen Quarterback wird die Aufgabe nicht leichter.