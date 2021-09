Jetzt steht der Gegner fest! Die Hamburg Sea Devils treffen in den ersten Playoffs der European League of Football (ELF) auf die Panthers Wroclaw aus Polen.

Breslau gewann das direkte Duell um den noch offenen Halbfinalplatz bei den Leipzig Kings mit 21:13 und bekommt es am kommenden Sonntag (14.45 Uhr, ProSieben Maxx live) als Tabellenzweiter mit Nord-Spitzenreiter Hamburg zu tun. Für das Spiel im Stadion Hoheluft, zu dem 2200 Zuschauer zugelassen sind, gibt es noch Tickets.

ELF: Hamburg Sea Devils im Halbfinale gegen Panthers Wroclaw

Am 22. August hatten die Panthers bei de Sea Devils mit 30:24 gewonnen. Das Hinspiel in Polen ging mit 26:23 an die Hamburger.

Im Süden spielen die Frankfurt Galaxy und die Cologne Centurions (Samstag, 14.45 Uhr, ProSieben Maxx live) um den Finaleinzug. Am Sonntag schlugen die Hessen die Kölner zum Abschluss der Hauptrunde 45:7.

In die ELF-Saison waren sechs deutsche Mannschaften, Breslau und die Barcelona Dragons gestartet. Das Finale findet am 26. September in Düsseldorf statt.