Andreas Nommensen hat die Hamburg Sea Devils in der Premierensaison der European League of Football (ELF) direkt ins Finale geführt. Doch aus privaten Gründen steht der Trainer für 2022 nicht zur Verfügung.

„Danke für dein unglaubliches Engagement und deine Leidenschaft”, schrieben die Seeteufel zum Abschied. Mit Nommensen verlieren die Hamburger „eine Säule”, wie Boss Max Paatz es gegenüber der MOPO formulierte. Die Entscheidung sei aber bereits frühzeitig absehbar gewesen.

Nommensens Nachfolger als Headcoach steht bereits fest, wird aber erst später verkündet. Nach MOPO-Informationen kommt er aus den USA.

Hamburg Sea Devils: Trainer Andreas Nommensen geht – Kirk Heidelberg kommt

Offiziell ist hingegen bereits die Verpflichtung von Kirk Heidelberg als Offensive Coordinator. Ihn kennt man in Hamburg vor allem aus den erfolgreichen Zeiten bei den Blue Devils. Zuletzt hatte der 64-Jährige den ELF-Konkurrenten Cologne Centurions trainiert.

Heidelberg sagte: „Hamburg ist ein besonderer Ort für mich. Es war der erste Standort, an dem ich damals in Europa trainieren durfte. Ich habe hier sehr gute Kontakte. Football ist ein Sport, in dem es um Vertrauen geht und weshalb ich diese Stadt sehr mag. Wir werden ein hervorragendes Team zusammenstellen, mit dem ich ein Ziel habe: Besser werden! Zusammen werden wir ein einfaches System entwickeln, um es unseren Jungs leicht und dem Gegner schwer zu machen. Wir wissen, um was es am Ende geht!“

General Manager Paatz: „Heidelberg und Hamburg ist wie Bayern und Heynckes. Es passt einfach, ist erfolgsversprechend und bedarf nicht vieler Verhandlungen. Er liebt einfach die Stadt, kennt viele unserer Spieler und auch Coaches aus seiner Zeit hier. Mit ihm und Kendral Ellison haben wir zwei erstklassige Koordinatoren an Bord.“