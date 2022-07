Hamburgs Quarterback Ceesay setzt bei Sieg starkes Zeichen

Kann der Lübecker Quarterback Salieu Ceesay die Hamburg Sea Devils zurück ins Finale der European League of Football führen? Diese Frage schwebt über der ganzen Saison – und die Antwort darauf rückt näher. Der Spielmacher führte sein Team vor 7700 Fans in Duisburg zum 40:16-Auswärtssieg bei Rhein Fire.

Das Spannende: Auf der anderen Seite stand mit Jadrian Clark sein ehemaliger Mitspieler und Vorgänger in Hamburg. Klarer Sieger des Duells war Ceesay, der zu drei Touchdowns in die Endzone lief und auch starke Pässe spielte, darunter einen auf Levi Kruse in die Endzone.

ELF: Hamburg Sea Devils gewinnen bei Rhein Fire

Ex-NFL-Star Kasim Edebali, der mit seiner Defense Clark und Rhein Fire erneut dominierte, sagte: „Er wird von Woche zu Woche besser und besser. Ich freue mich für das Team, dass wir so guten offensiven Football spielen.“

Ceesay war „einfach stolz auf die Jungs. Ich denke, wir machen deutliche Fortschritte aktuell. Ein paar Bälle waren bei mir jedoch noch nicht so, wie ich sie haben möchte. Daran werde ich weiter arbeiten.“

Der Lübecker Quarterback Ceesay wird immer besser

Hamburg hat nun fünf Spiele in Folge gewonnen und ist souverän auf Halbfinal-Kurs in der ELF. Am kommenden Sonntag (15 Uhr, Stadion Hoheluft) empfangen die Sea Devils die Istanbul Rams, die überraschend gegen Barcelona ihren ersten Saisonsieg feiern konnten. Hamburg hatte das Hinspiel gegen die Türken mit 70:0 gewonnen.

Ceesay: „Wir haben das Spiel der Rams am Samstag gemeinsam gesehen und bereits große Änderungen erkannt. Am nächsten Wochenende müssen wir einen kühlen Kopf bewahren und das Spiel definitiv ernst nehmen.“