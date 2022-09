Hamburg Sea Devils: Wiedersehen mit Barcelona in den Playoffs?

Die Hamburg Sea Devils sind als Sieger der Nordstaffel der European League of Football (ELF) längst für die Playoffs qualifiziert. Am letzten Spieltag wird sich nun herausstellen, wer der Halbfinal-Gegner am 10. September (14.45 Uhr, Stadion Hoheluft) sein wird.

Mir der schönsten Auswärtsreise der Saison beenden die Seeteufel die reguläre Saison. Doch am Samstag (18 Uhr) in Barcelona geht es noch um was. Zum einen sind die Dragons (Sieger der Südstaffel) das einzige Team, dass in dieser Spielzeit gegen Hamburg (zehn Siege) gewinnen konnte. Mit 24:21 gewannen die Spanier am zweiten Spieltag im Juni in der Hansestadt.

ELF-Playoffs: Hamburg Sea Devils im Halbfinale gegen Barcelona Dragons?

Zum anderen könnten die Sea Devils mit einer Niederlage in Katalonien noch die ELF-Topplatzierung an die Vikings aus Wien (ebendalls zehn Siege, eine Niederlage) verlieren. Die Folge wäre ein Wiedersehen mit Barcelona und Star-Quarterback Zach Edwards im Halbfinale.

Ansonsten geht es für den Vize-Meister in den Playoffs gegen Tirol, Titelverteidiger Frankfurt Galaxy, Berlin Thunder oder Rhein Fire, die alle bei sieben Siegen stehen. Die beste Ausgangslage, den vierten Playoff-Platz als bester Zweiter zu erreichen, haben dabei die Raiders aus Österreich.

„Egal, auf welches Team wir am Ende treffen, wir wollen in Hamburg ein weiteres Football-Fest feiern“, sagte General Manager Max Paatz. „Die Saison hat gezeigt, dass wir in der Liga wieder oben mitspielen und die Fans Lust auf unseren hanseatischen Football haben. Wir als Organisation und Team können es kaum abwarten, in einem aufregenden Footballspiel auf eine der besten europäischen Mannschaften zu treffen.“