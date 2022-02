Der frühere Fußball-Torwart Eric Schlomm ist der neue „Fußspezialist“ des Football-Teams Hamburg Sea Devils. Der 30-Jährige, der zuletzt erfolgreich für die Lübeck Cougars in der GFL2 gespielt hat, wurde als Kicker und Punter verpflichtet.

Er folgt damit auf den Dänen Phillip Friis Andersen, der nach einer herausragenden Saison in der European League of Football (ELF) seine Karriere beendet hat. „Für mich ist es eine Ehre, seine Nachfolge anzutreten. Mir ist bewusst, dass die Fußabdrücke, die er hinterlässt, riesig sind“, sagte Schlomm, der viele Jahre für die zweite Mannschaft des VfB Lübeck im Tor gestanden hat.

Schlomm kann es kaum erwarten: „Der Wechsel nach Hamburg ist das Highlight meiner Football-Karriere. Ich freue mich schon sehr darauf 2022 für die Sea Devils zu kicken. Ich werde hart dafür arbeiten, eine Championship-Trophäe nach Hamburg zu holen.“

Hamburg Sea Devils holen Ex-Torwart Eric Schlomm als Kicker

Boss Max Paatz freut sich auf den Neuen: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass sich Eric innerhalb kürzester Zeit auch in die Herzen unserer Fans spielen wird. Sein Weg vom langjährigen Fußballer in Norddeutschlands Topligen zum Kicker und Punter im Football ist beeindruckend. Und auch die Berufung in den Kader der Nationalmannschaft unterstreicht sein Potenzial. Mit ihm erhalten wir in meinen Augen einen der besten deutschen Specialists.”