Football-Livestream: Hier sehen Sie Hamburg Sea Devils gegen Berlin Thunder

Nach dem Rekord-Spiel vor 32.500 Fans im Volksparkstadion empfangen die Hamburg Sea Devils am Sonntag um 16.25 Uhr Berlin Thunder im Stadion Hoheluft. Hier auf MOPO.de können Sie ab 16 Uhr das ganze Spiel der European League of Football im Livestream verfolgen!

Am vergangenen Wochenende konnten die Seeteufel in Köln im dritten ELF-Spiel ihren ersten Saisonsieg feiern. Das Team von Trainer Charles Jones will nun gegen Berlin nachlegen. In der vergangenen Saison wurden beide Partien gegen Thunder gewonnen. Rund 4000 Fans werden erwartet.

Hier finden Sie den Livestream:

Vor der Partie hat es mächtig Aufruhr gegeben: Denn wegen Beschwerden von Anwohnern müssen die Sea Devils nun deutlich weniger Lärm machen, was beim Football schlichtweg nicht möglich ist und den Fans den Spaß raubt. Die MOPO hat mit Boss Max Paatz über die bedrohliche Situation gesprochen.