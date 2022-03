Ex-NFL-Star Edebali kommt zurück zu den Hamburg Sea Devils

Das Aushängeschild der European League of Football (ELF) ist auch in der zweiten Saison dabei. Ex-NFL-Star Kasim Edebali (32, 61 Spiele für die New Orleans Saints) kehrt in seine Heimatstadt zu den Hamburg Sea Devils zurück!

Sein bester Kumpel, der ebenfalls in der NFL gespielt hat, hätte ihn gern nach Berlin gelockt. Dort beim ELF-Klub Thunder ist Björn Werner jetzt Sportdirektor. „Aber nein, ich bin Hamburger Jung”, erklärte Edebali, der sich derzeit nach seinem Außenbandriss in Arizona wieder in Form bringt, bei seiner Stippvisite in der Hansestadt. „Die letzte Saison lief für mich persönlich wegen meiner Verletzung nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und als Team haben wir den Titel nicht gewonnen.”

ELF: Kasim Edebali kommt zu Hamburg Sea Devils zurück

Beim neuen Anlauf des ELF-Vize-Meisters will der Top-Verteidiger unbedingt dabei sein. „Ich will Spiele gewinnen sowie der Stadt, die ich liebe, etwas zurückzugeben und das Spiel, das wir so sehr lieben, weiterhin respektieren und mit ganz Deutschland und Europa feiern.“

GUESS WHO‘S BACK IT‘S TIME WE TAKE #THECREW22 TO THE NEXT LEVEL Welcome back @TheDreamKasim ❗️#CatchTheWave pic.twitter.com/CoyC3RC4XT — Hamburg Sea Devils (@SeaDevilsHH) March 24, 2022

Sea-Devils-Boss Max Paatz freut sich über die Rückkehr seines größten Stars. „Kasim ist 100 Prozent Football und 100 Prozent Hamburg. Somit war uns bereits Ende der letzten Saison zu 200 Prozent klar, dass wir ihn gerne erneut in unsere Stadt holen wollen. Ich bin sehr glücklich, dass es geklappt hat.”

Der neue Cheftrainer der Seeteufel, Charles Jones, erwartet „einen der, wenn nicht sogar den besten Abwehrspieler der Liga. Er kann das Spiel an sich reißen.”

Auch die Football-Fans in Hamburg sind sicher heiß auf Edebali und sein neues Team. Für das erste Heimspiel der neuen Saison Anfang Juni im Stadion Hoheluft gegen Berlin sind bereits 1400 Tickets weg. Ein Highlight-Spiel im großen Fußballstadion wird aus terminlichen Gründen nur ein Thema, wenn der HSV und/oder der FC St. Pauli aufsteigen sollten.