Die Sea Devils haben die vorletzte Reifeprüfung vor den Playoffs nicht bestanden und gegen die Wroclaw Panthers ihre zweite Saisonniederlage kassiert. Im Hoheluft-Stadion verloren die Hamburger mit 24:30 (17:27).

Während die Highlights im ersten Viertel aus je einem Field Goal bestanden, drehten die Teams im zweiten Quarter ordentlich auf. Zunächst war es Runningback Xavier Johnson, der die Sea Devils mit einem Touchdown in Führung brachte, ehe Defensive Back Justin Rogers mit einem Sprint über knapp 50 Yards und einem weiteren Touchdown das Hohenluft-Stadion zum Kochen brachte.

Kicker Phillip Friis Andersen sorgte für die anschließenden Extrapunkte mit gewohnter Souveränität. Danach jedoch kämpften sich die Wroclaw Panthers im Dauerregen Hamburgs eindrucksvoll zurück und konnten nach einem zwischenzeitlichen Field Goal und zwei Touchdowns eine Halbzeitführung von zehn Punkten erringen.

Max Paatz, General Manager der Sea Devils, resümierte: „Wir müssen in gewissen Situationen einfach cooler sein, relaxter reagieren.“ Im dritten Viertel war es dann Wide Receiver Jean-Claude Madin-Cerezo, der den Ball in der Endzone fangen und verkürzen konnte. Für die erneute Wende aber sorgte das nicht mehr. „Nichtsdestotrotz: Wir sind in den Playoffs“, hielt Paatz fest.

Auch wenn die Hamburg Sea Devils bereits vor dem Spiel für die Playoffs qualifiziert waren, gilt es für das Team, die Spannung vor dem Halbfinale hochzuhalten. Am nächsten Sonntag geht es dann für die Sea Devils in das letzte Spiel der Nordstaffel gegen die Leipzig Kings.