Emotionales Spiel: Sea-Devils-Receiver will seinen Freunden wehtun

Schon zum sechsten Mal in der noch jungen Geschichte der European of Football (ELF) werden die Hamburg Sea Devils auf die Breslau Panthers treffen. Keine Begegnung gab es bislang häufiger in der Liga. Das Duell an diesem Samstag (17 Uhr) ist erneut ein brisantes – vor allem, weil ein Hauptakteur vor der Saison die Seiten gewechselt hat.

Mit rund 1100 gefangenen Yards und zwölf Touchdowns war Malik Stanley einer der überragenden Wide Receiver der vergangenen Spielzeit – nur zwei andere Spieler kamen auf mehr Yards. Der US-Amerikaner war die wichtigste Waffe der Panthers. Nun soll Stanley die Touchdown-Maschine der Seeteufel werden.

Sea Devils: Emotionales Wiedersehen für Malik Stanley

Für den 25-Jährigen wird es ein emotionales Wiedersehen werden. „Gegen Freunde anzutreten, die ich neben der Brotherhood hier in Hamburg ebenfalls Familie nennen kann, bedeutet mir sehr viel”, sagt der Passempfänger.

Stanley hat immer noch eine hohe Wertschätzung vor den Polen, die ihn im letzten Jahr eine Chance gaben, „bei der ich nicht dachte, dass ich sie bekomme”. In den bisherigen fünf Spielen zwischen den beiden Teams konnte Hamburg sich viermal durchsetzen. Dass diese „besondere Rivalität”, wie Stanley sie nennt, weiter einseitig bleibt, dafür will er selbst sorgen. Am besten mit mehreren Besuchen in die Breslauer Endzone.