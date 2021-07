Nachdem Trainer Ted Daisher Anfang der Woche gefeuert wurde, feiert Andreas Nommensen am Sonntag (18 Uhr, Stadion Hoheluft) im ELF-Spiel gegen die Berlin Thunder seine Premiere als Chefcoach der Hamburg Sea Devils.

Der erfahrene Offensive Coordinator, der früher für die Blue Devils gespielt hat und viele Spieler noch von seiner letzten Station bei den Elmshorn Fighting Pirates gut kennt, sagt: „Wir hatten eine sehr gute Trainingswoche und haben ein gutes Gefühl.“

Hamburg Sea Devils: Kasim Edebali fällt wegen Corona aus

Auf seinen größten Star wird Nommensen allerdings gegen Berlin verzichten müssen. Die Sea Devils teilten am späten Freitagabend mit: „Wir müssen vorerst auf Kasim Edebali verzichten, bei welchem ein Corona-Test ein positives Ergebnis ergab. Nachdem er grippeähnliche Symptome verspürte, begab sich der Defensive End in Quarantäne. Er hatte keinen Kontakt zum Team und dem Staff, die sich dennoch einem PCR-Test unterzogen. Weitere Fälle wurden nicht festgestellt.“

„Wir wünschen Kasim gute Besserung und freuen uns darauf, wenn er wieder zur Gruppe stößt“, sagte General Manager Max Paatz. Auch ohne Edebali dürfte die Abwehr um Jan-Phillip Bombek aber für Berlin gerüstet sein.

Edebali meldet sich am Samstag via Instagram zu Wort: „Danke für all die Nachrichten. Bei mir ist alles wieder normal. Meiner Frau und den Kindern geht’s gut. In zwei Wochen wird wieder abgeliefert!”

Nommensen sagt über das Spiel: „Wir sind bis jetzt das einzige Team der European League of Football, das noch ungeschlagen ist. Das soll aber nicht heißen, dass in dieser Liga nicht jeder jeden schlagen kann.“ Alle 1800 verfügbaren Tickets für das Spiel sind bereits vergriffen. Erstmals wird es auch Stehplätze geben.