Jetzt ist es offiziell: Die Hamburg Sea Devils aus der European League of Football (ELF) haben wie erwartet den US-Amerikaner Charles „Yogi” Jones (61) als neuen Trainer engagiert. Der Nachfolger von Andreas Nommensen ist in der Hansestadt ein alter Bekannter.

2007 war Jones als Assistenzcoach dabei, als die damaligen Hamburg Sea Devils den World Bowl in der (danach eingestellten) NFL Europa gewannen. 2009 feierte er zusammen mit Patrick Esume mit Paris Flash die Meisterschaft in Frankreich. Anschließend ging es zurück in die USA.

ELF: Hamburg Sea Devils holen Charles „Yogi” Jones als Trainer

In der vergangenen elf Jahren war Jones für das College-Team der Bethune-Cookman Wildcats als Assistant Head Coach und Defensive Coordinator tätig. Nun folgt die Rückkehr nach Hamburg.

„Wenn jemand eine langjährige Führungstätigkeit in der NCAA Division I aufgibt, um für uns zu coachen, dann ist es ein klares Statement für den Stellenwert der European League of Football und des europäischen Footballs. So jemanden für unser Football-Programm gewonnen zu haben, freut mich sehr. Yogi Jones ist ein ausgewiesener Football-Experte. Gemeinsam mit unserem Coaching-Staff wird er, so bin ich mir sicher, Hamburg erneut zu einem Top-Team formen“, sagte General Manager Max Paatz.

„Legt den Ball hin und es geht los! Für mein Team wird es nicht entscheidend sein, wo, gegen wen oder wann wir spielen. Ob wir auf Asphalt oder Rasen spielen. Solange wir unser Bestes geben, werden wir als Sieger vom Platz gehen. Ich fordere von meinen Jungs, dass sie hart arbeiten und füreinander da sind“, sagte Jones, der kommende Woche vorgestellt wird: „Die offensiven Spieler werden die defensiven Spieler besser machen und andersherum. Wenn Sie füreinander arbeiten, dann bin ich glücklich. Oder wie man auch sagt: ‚Iron sharpens Iron‘. Wir müssen auf diese Grundlagen aufbauen, um stärker zu werden und in eine erfolgreiche Saison zu starten.“

Mit ihm als Headcoach sowie Defensive Coordinator Kendral Ellison und Offensive Coordinator Kirk Heidelberg haben die Sea Devils die wichtigsten Trainerposten für die zweite ELF-Saison damit besetzt.