59:0! Sea Devils nehmen Gegner komplett auseinander

Die Hamburg Sea Devils bleiben in der European League of Football (ELF) weiter in der Spur – und wie! Gegen die Leipzig Kings feierten die Seeteufel einen nie gefährdeten und auch in der Höhe verdienten 59:0-Erfolg. Der achte Saisonsieg im neunten Spiel – und eine echte Machtdemonstration.

Schon mit dem ersten Spielzug konnten die Hamburger den ersten Touchdown erzielen, Quarterback Salieu Cessay (23) fand Tight End John Levi Kruse (25), der sorgte mit den ersten Punkten für gute Laune auf den Rängen im Hoheluft-Stadion. Die 2636 Zuschauer:innen sahen kurz darauf, wie Daniel Brown Jr. (24) zu Beginn des zweiten Viertels nach seinem Touchdown die goldene Glocke läutete.

Die Defensive, sie war mächtig on fire an diesem Nachmittag. „Wir haben als Defense heute wieder unfassbar abgeliefert“, freute sich D-Liner Tim Hänni (26) nach dem Spiel. „Das haben wir seit dem ersten Spiel der Saison aufgebaut.“

ELF: Kantersieg für die Hamburg Sea Devils

Eine Arbeit, die nun ihre Früchte trägt. Ambroise Mati (23), Jéan Constant (26) und Lamar Jordan (27) sorgten noch vor der Halbzeit für weitere Touchdowns, Ceesay und Simon Homadi (21) durften im vierten Viertel nachlegen. Keine schlechte Werbung für das unter der Woche ausgerufene Crowdfunding der Seeteufel.

In der kommenden Woche müssen die Sea Devils auswärts in der Hauptstadt bei den Berlin Thunder ran (15 Uhr). Nach dem achten Sieg im neunten Spiel dürfte dann schwerere Arbeit auf die Hamburger zukommen. Berlin (sechs Siege) ist in der Northern Conference der ELF der schärfste Verfolger. Gewinnen die Devils, sind die Playoffs fix.