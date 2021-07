Football: Hamburg Sea Devils feiern in Leipzig einen Liga-Rekord

Viertes Spiel, vierter Sieg für die Sea Devils – und was für einer! Mit einem furiosen 55:0 (31:0) bei den Leipzig Kings haben die Hamburger die Tabellenführung in der Division North gefestigt und ihre Titel-Ambitionen in der European League of Football (ELF) untermauert. Der bislang höchste Sieg in der Liga.

Besonders spektakulär: US-Boy Justin Rogers gelangen gleich zwei Punt-Return-Touchdowns, zunächst über 50, dann 70 Yards!

Die weiteren Punkte vor 2384 Zuschauern erzielten die Running Backs Xavier Johnson und Johann Hummel, Tight End Adria Botella Moreno und Receiver Benjamin Mau nach Pässen von Quarterback Jadrian Clark sowie Verteidiger Evans Yeaboah, der den Ball nach einem Fumble in die Endzone trug. Kicker Philip Andersen steuerte zwei Field Goals bei (56/46 Yards). WEB