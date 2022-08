39:17 in Berlin: Sea Devils stürmen in die ELF-Playoffs!

Es soll nur eine Zwischenetappe auf dem Weg zum Titel sein, dennoch bleibt festzuhalten: Die Hamburg Sea Devils haben sich mit ihrem zweiten Einzug in die Playoffs im zweiten Ligajahr zu einer starken Konstante in der European League of Football (ELF) entwickelt.

Wenn es in der Nordstaffel formal noch einen Verfolger der Seeteufel gegeben hat, dann war das Berlin Thunder. War. Denn schon früh war gestern in der Hauptstadt geklärt, wer auf dem Feld das Sagen hat. Justin Rogers fing direkt einen Ball des gegnerischen Quarterbacks ab. Die Hamburger Offense bedankte sich, Salieu Ceesay fand John Levi Kruse in der Endzone.

Hamburg Sea Devils besiegen Berlin Thunder mit 39:17

Im gleichen Muster ging es weiter: Big Plays der Abwehr und Punkte im Angriff. Jean Constant ragte dabei mit drei Touchdowns (zwei nach Pässen von Moritz Maak) heraus. Auch Running Back Glen Toonga erhöhte sein Endzonen-Konto. Halbzeitstand: 30:6. Endstand: 39:17 für Hamburg!

Zwei Spieltage vor dem Ende sind die Sea Devils (neun Siege bei nur einer Niederlage) damit in den Playoffs. Das gilt auch für die Barcelona Dragons und die Vikings aus Wien. Wer das vierte Team (bester Zweiter der drei Staffeln) im Halbfinale wird, steht noch nicht fest.

Das könnte Sie auch interessieren: Mit Fan-Hilfe: Hamburg Sea Devils wollen im HSV-Stadion spielen

Abwehr-Coach Kendral Ellison sagte: „Wir haben genug getan, um die Conference zu gewinnen, sind aber nicht zufrieden.“ Boss Max Paatz: „Die Offensive sowie die Defensive liefern ab und präsentieren sich immer mehr als Mannschaft.“