Gemeinsam mit Betway, dem offiziellen Sportwettenpartner der Hamburg European Open, verlost die Hamburger Morgenpost 5×2 Eintrittskarten für den Finaltag am Rothenbaum.

Spitzentennis in der Hansestadt – und du kannst live dabei sein! Das traditionsreiche Sandplatzturnier am Hamburger Rothenbaum findet vom 12. bis 18. Juli statt. Mit Stefanos Tsitsipas hat der aktuelle Weltranglisten-Vierte bereits zugesagt. Der Grieche hatte jüngst im Finale der French Open Novak Djokovic am Rande einer Niederlage und wird dieses Jahr besonders motiviert sein, das Turnier in Hamburg zu gewinnen. 2020 verlor er nämlich das Endspiel gegen Andrey Rublev.

Gewinnspiel: Gewinnen 5×2 Finaltickets für die Hamburg European Open!

Für den Finaltag am Sonntag, den 18. Juli, haben wir gemeinsam mit Betway Sportwetten, dem offiziellen Sportwettenpartner der Hamburg European Open, ein Gewinnspiel organisiert. Zu gewinnen gibt es 5×2 Eintrittskarten, die für die glücklichen Gewinner zur Verfügung stehen.

Lass dir die Chance nicht entgehen, wenn der Sandplatztennis der Weltspitze Halt am Rothenbaum macht. Beantworte dafür einfach folgende Frage: Wie heißt der zurzeit erfolgreichste griechische Tennisspieler?

Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels

Teilnahme am Gewinnspiel unter (01378) 220528 und das Lösungswort nennen (0,50 €/Anruf aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend). Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen, keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: Dienstag, 13. Juli, 18 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb.

Das Gewinnspiel wird in Kooperation mit Betway, einer Marke von betway Limited, 9 Empire Stadium Street, Gzira, GZR 1300, Malta, veranstaltet. In Deutschland trägt betway die offizielle deutsche Sportwettenlizenz und ist zudem durch die Glücksspielbehörde von Malta lizenziert. Die Lizenznummer ist wie folgt: MGA/B2C/130/2006. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos und Hilfe unter www.bzga.de.