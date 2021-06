Gegen Nürnberg: Das könnte die Startelf des FC St. Pauli sein

Endlich wird auch wieder über Fußball geredet. Und speziell über die möglichen Aufstellungen. Noch ist beim FC St. Pauli personell nichts hundertprozentig klar. Hier und da gibt es kleine Zipperlein, die Coach Jos Luhukay in Absprache mit der medizinischen Abteilung durch Belastungssteuerung in den Griff kriegen will. Und doch zeichnet sich langsam die Formation der Startelf ab, die am Sonntag gegen Nürnberg drei Punkte anstrebt, um sich weiter von den Abstiegsrängen fernzuhalten.

Dass Robin Himmelmann zwischen den Pfosten steht, ist unstrittig. Rechts dürfte Sebastian Ohlsson verteidigen, gegenüber Daniel Buballa, der aus der hinteren Zentrale wieder abgezogen werden kann, weil James Lawrence sich wieder rangekämpft hat und sich in einem guten Zustand befindet. Das ist Leo Östigard als Innenverteidiger ohnehin seit langem – und deshalb gesetzt.

FC St. Pauli: Die mögliche Startelf gegen den 1. FC Nürnberg

Vor dem Duo Lawrence/Östigard werden wohl der schon vor der Corona-Pause wiedererstarkte Marvin Knoll auf der Sechs und Rico Benatelli auf der Acht ihre Plätze sicher haben.

Rechts außen wirbelt normalerweise Ryo Miyaichi, der allerdings am Dienstag und Mittwoch geschont wurde. Neben ihm wird vermutlich Waldemar Sobota die Fäden als Zehner ziehen, die linke Außenbahn scheint für Dimitrios Diamantakos trotz leichter Adduktorenprobleme reserviert.

Es sei denn, Henk Veerman ist aufgrund einer Blockade im Rippenbereich doch noch nicht soweit, um als einzige Spitze zu beginnen. Dann würde Diamantakos nach ganz vorn rücken und Viktor Gyökeres über die linke Seite kommen.

Griechen-Duell Diamantakos gegen Mavropanos

Das spannendste Duell im Aufeinandertreffen zwischen St. Pauli und Nürnberg: Diamantakos könnte direkt gegen seinen Landsmann Konstantinos Mavropanos spielen. Der 22-jährige Innenverteidiger gilt als Riesentalent, kickt eigentlich beim FC Arsenal in der Premier League, wurde aber in der Winterpause an Nürnberg zwecks Erlangung von Spielpraxis ausgeliehen. Beide gelten als heißblütig, da könnte es in den Zweikämpfen gewaltig krachen.